باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت کشور فرانسه امروز (یکشنبه) اعلام کرد که پلیس در جریان اعتراضات روز گذشته در شهر‌های بزرگ این کشور، ۱۳۱۴ نفر را بازداشت کرده و ۵۳ مأمور پلیس نیز در درگیری‌ها مجروح شده‌اند.

این اعتراضات در واکنش به افزایش هزینه‌های زندگی برگزار شد و دومین آخر هفته ناآرامی‌ها در فرانسه را رقم زد. به گفته وزارت کشور فرانسه، ۷۵ مورد آتش‌سوزی ثبت شده و ۲۴ فروشگاه نیز در جریان اعتراضات غارت شدند.

این وزارتخانه همچنین از آغاز چندین تحقیق درباره حوادث شب گذشته خبر داد، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.

لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، اواخر شنبه از مجروحیت شدید دو معترض در شهر‌های تولوز و کلرمون‌فران خبر داده بود. به گفته استانداری تولوز، مردی ۲۰ ساله از ناحیه دست به‌شدت مجروح شد. یک امدادگر که به معترضان رسیدگی کرده بود، اعلام کرد که انفجار باعث قطع شدن چند انگشت دست راست این مرد شده است.

در کلرمون‌فران نیز مردی از ناحیه دست آسیب دید. روزنامه محلی «لا نوول رپوبلیک» نیز از مجروح شدن مردی ۱۹ ساله از ناحیه چشم چپ در شهر پواتیه خبر داد. به گفته عکاس این روزنامه، این مرد هنگام یورش نیرو‌های ضدشورش و استفاده آنها از نارنجک‌های شوکر و گاز اشک‌آور مجروح شد.

منبع: الشرق الاوسط