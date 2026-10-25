فرانسه از بازداشت ۱۳۱۴ نفر، مجروح شدن ۵۳ مأمور پلیس و وقوع آتش‌سوزی و غارت فروشگاه‌ها در جریان اعتراضات شب گذشته در این کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت کشور فرانسه امروز (یکشنبه) اعلام کرد که پلیس در جریان اعتراضات روز گذشته در شهر‌های بزرگ این کشور، ۱۳۱۴ نفر را بازداشت کرده و ۵۳ مأمور پلیس نیز در درگیری‌ها مجروح شده‌اند.

این اعتراضات در واکنش به افزایش هزینه‌های زندگی برگزار شد و دومین آخر هفته ناآرامی‌ها در فرانسه را رقم زد. به گفته وزارت کشور فرانسه، ۷۵ مورد آتش‌سوزی ثبت شده و ۲۴ فروشگاه نیز در جریان اعتراضات غارت شدند.

 این وزارتخانه همچنین از آغاز چندین تحقیق درباره حوادث شب گذشته خبر داد، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد. 

لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، اواخر شنبه از مجروحیت شدید دو معترض در شهر‌های تولوز و کلرمون‌فران خبر داده بود. به گفته استانداری تولوز، مردی ۲۰ ساله از ناحیه دست به‌شدت مجروح شد. یک امدادگر که به معترضان رسیدگی کرده بود، اعلام کرد که انفجار باعث قطع شدن چند انگشت دست راست این مرد شده است.

در کلرمون‌فران نیز مردی از ناحیه دست آسیب دید. روزنامه محلی «لا نوول رپوبلیک» نیز از مجروح شدن مردی ۱۹ ساله از ناحیه چشم چپ در شهر پواتیه خبر داد. به گفته عکاس این روزنامه، این مرد هنگام یورش نیرو‌های ضدشورش و استفاده آنها از نارنجک‌های شوکر و گاز اشک‌آور مجروح شد.

منبع: الشرق الاوسط

برچسب ها: اعتراضات فرانسه ، وزیر کشور فرانسه ، ناآرامی در اروپا
خبرهای مرتبط
فرانسه در آتش اعتراضات؛ درگیری معترضان با پلیس در شهر‌های بزرگ
بازداشت نزدیک به هزار نفر در اعتراضات سراسری فرانسه
درگیری معترضان و پلیس در تظاهرات ضد دولتی در بروکسل
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سفر عاصم منیر به تهران؛ میانجی‌گری در خدمت آزادی عمل راهبردی پاکستان
دیپلماسی برای مهار ایران یا نجات ترامپ؟
اوباما: ایران اکنون بر تنگه هرمز قدرت وتو دارد
آیا جنگ با ایران به ویتنامِ ترامپ تبدیل خواهد شد؟
مخالفت جامعه بین الملل با ماجراجویی نظامی جدید آمریکا و اسرائیل علیه ایران
هشدار سناتور آمریکایی درباره جنگ ترامپ علیه ایران
غرق شدن سکوی حفاری در سواحل گابن/ پنج نفر مفقود شدند
گمانه‌زنی درباره حملات پنهانی اسرائیل به مراکز پدافندی عراق
فرانسه در آتش اعتراضات؛ درگیری معترضان با پلیس در شهر‌های بزرگ
روسیه گزارش‌ها درباره تخلیه دیپلمات‌ها و متخصصان هسته‌ای خود از ایران را تکذیب کرد
آخرین اخبار
اوشاکوف: مسکو آماده ازسرگیری مذاکرات سه‌جانبه است
گفت‌وگوی نخست‌وزیر قطر و وزیر خارجه ترکیه درباره کاهش تنش‌ها
اسرائیل مدعی ترور دو فرد مرتبط با حماس شد
زخمی شدن سه غیرنظامی در تیراندازی افراد مسلح در شمال سوریه
پوتین اتهام نقش‌آفرینی روسیه در ناآرامی‌های اروپا را رد کرد
سفر عاصم منیر به تهران؛ میانجی‌گری در خدمت آزادی عمل راهبردی پاکستان
روسیه از حمله به یک کشتی باری و مراکز پشتیبانی اوکراین خبر داد
ادعای عربستان درباره رهگیری ۱۱ موشک انصارالله یمن
درگیری پلیس با معترضان در رم هنگام تلاش برای حرکت به‌ سوی دفتر نخست‌وزیر
گمانه‌زنی درباره حملات پنهانی اسرائیل به مراکز پدافندی عراق
آلمان برداشت نفت از ذخایر راهبردی خود را آغاز کرد
آیا جنگ با ایران به ویتنامِ ترامپ تبدیل خواهد شد؟
گسترش پنهانی توان موشکی عربستان با کمک احتمالی چین
غرق شدن سکوی حفاری در سواحل گابن/ پنج نفر مفقود شدند
کرملین: فعلاً مذاکره‌ای درباره سفر ترامپ به روسیه در جریان نیست
برزیلی‌ها در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری میان لولا یا بولسونارو انتخاب می‌کنند
پلیس پرتغال اردوگاه معترضان به بحران مسکن در لیسبون را برچید
مخالفت جامعه بین الملل با ماجراجویی نظامی جدید آمریکا و اسرائیل علیه ایران
روسیه گزارش‌ها درباره تخلیه دیپلمات‌ها و متخصصان هسته‌ای خود از ایران را تکذیب کرد
اوباما: ایران اکنون بر تنگه هرمز قدرت وتو دارد
هشدار سناتور آمریکایی درباره جنگ ترامپ علیه ایران
فرانسه در آتش اعتراضات؛ درگیری معترضان با پلیس در شهر‌های بزرگ
هزینه روزانه جنگ اوکراین با روسیه در سال ۲۰۲۷ از ۴۷۰ میلیون دلار فراتر می‌رود
دیپلماسی برای مهار ایران یا نجات ترامپ؟
ادعا‌های جنجالی ترامپ؛ از «تصاحب» گرینلند و ونزوئلا تا نابودی ادعایی توان نظامی ایران
زخمی شدن دست‌کم ۱۲ نفر در تیراندازی فلوریدا
العربیه: ایران از طریق میانجی‌ها پیشنهاد جدیدی ارائه کرده است
ایلان ماسک: اوکراین از استارلینک برای کشتن افراد استفاده کرده است
دست‌کم ۴۰ نفر در حمله افراد مسلح به روستایی در نیجریه کشته شدند
بازداشت نزدیک به هزار نفر در اعتراضات سراسری فرانسه