باشگاه خبرنگاران جوان _سردار نظری از افتتاح فاز دوم پروژه آبرسانی به مناطق کهورخشک، آب‌باریک گنبکی در شهرستان دلاورپرور ریگان خبر داد و گفت: با اجرای ۱۱ کیلومتر خط انتقال و اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان، ۱۸۰۰ خانوار در ۱۸ روستا از نعمت آب شرب سالم و پایدار بهره‌مند شدند.

سردار محمد علی نظری در آیین افتتاح فاز دوم پروژه آبرسانی به روستا‌های شهرستان گنبکی با تبریک این رویداد خدمت‌رسانی اظهار داشت: امروز در شهرستان دلاورپرور گنبکی و در مناطق کهورخشک، آب‌باریک شاهد افتتاح فاز دوم پروژه آبرسانی به روستا‌های این منطقه هستیم؛ طرحی ارزشمند که کام مردم شریف و ولایت‌مدار این خطه را شیرین کرد.

وی با قدردانی از هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و نیرو‌های مردمی افزود: این پروژه بزرگ با همت و همراهی امور آب و فاضلاب شهرستان، فرماندار، دهیاری‌ها و به‌ویژه تلاش خستگی‌ناپذیر بسیج سازندگی سپاه ثارالله استان کرمان، بسیج سازندگی ناحیه مقاومت ریگان و همت والای بسیجیان بی ادعا در گروه‌های جهادی به ثمر نشسته است.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با اشاره به مشخصات فنی و ابعاد این طرح آبرسانی تصریح کرد: این پروژه شامل ۱۱ کیلومتر خط انتقال و احداث ۲۸ باب حوضچه است که با افتتاح آن، ۱۸ روستا تحت پوشش شبکه آبرسانی قرار گرفتند.

سردار نظری ادامه داد: با بهره‌برداری از این طرح، بالغ بر ۱۸۰۰ خانوار شامل بیش از ۷ هزار نفر از اهالی مؤمن و نجیب این مناطق از نعمت آب شرب بهره‌مند شدند و برای تکمیل این پروژه اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه خدمت‌رسانی به مردم مکمل مأموریت‌های دفاعی است، خاطرنشان کرد: امروز در کنار وظیفه خطیر دفاع از میهن و پاسداری از امنیت کشور، نهضت جهاد خدمت‌رسانی در عرصه‌های مختلف با قدرت در حال انجام است.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان با گرامیداشت یاد و نام سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی تأکید کرد: اقدامات جهادی در حوزه‌های راه‌سازی، ساخت مسکن محرومان، آبرسانی، احداث مساجد و سایر ابعاد محرومیت‌زدایی فعالانه در جریان است و با همت دستگاه‌های اجرایی، همراهی مردم و تلاش رزمندگان، این نهضت به برکت خون سیدالشهدای مقاومت ادامه خواهد داشت تا بتوانیم همگام با دفاع از کیان کشور، گره‌گشای مشکلات مردم عزیزمان باشیم.