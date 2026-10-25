مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس از برگزاری همایش بین‌المللی «مکتب امام مجاهد شهید» در آذرماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی رنجبر مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس از برگزاری همایش بین‌المللی «مکتب امام مجاهد شهید» در آذرماه خبر داد و گفت: این همایش با هدف تبیین ابعاد فکری و مدیریتی سیره حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای و بررسی الگوهای حکمرانی اسلامی برگزار می‌شود.

او با اشاره به اهداف برگزاری این همایش اظهار کرد: این رویداد با نظارت شورای عالی انقلاب فرهنگی طراحی شده و تلاشی علمی برای تبیین ابعاد فکری و مدیریتی سیره حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای است.

رنجبر افزود: واکاوی هویت اسلامی-ایرانی و ارائه راهکارهای نوین برای مواجهه با چالش‌های فرهنگی روز، از اهداف اصلی این همایش به شمار می‌رود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و دبیر شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به ساختار علمی همایش گفت: این رویداد در قالب پنج گروه موضوعی و ۳۲ محور علمی برگزار می‌شود و طیف گسترده‌ای از مباحث مرتبط با اندیشه فرهنگی و حکمرانی را در بر می‌گیرد.

او ادامه داد: فلسفه و دکترین فرهنگی، نظریه پیشرفت و نظام مسائل، حکمرانی ولایی و شبکه‌ای و همچنین سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری فرهنگی، از مهم‌ترین حوزه‌های موضوعی این همایش هستند.

رنجبر بیان کرد: واکاوی مبانی معرفت‌شناختی مکتب امام مجاهد شهید، شناسایی آسیب‌ها و چالش‌های فرهنگی، ارائه الگوهای نوین پیشرفت فرهنگی و طراحی مدل‌های مدیریت مبتنی بر هم‌افزایی نهادهای رسمی و ساختارهای مردمی، از جمله محورهای مورد توجه در این رویداد است.

او افزود: تدوین الگوهای بومی و کاربردی برای تنظیم‌گری فرهنگی با توجه به محورهای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی نیز در دستور کار این همایش قرار دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس با تأکید بر جنبه کاربردی این رویداد اظهار کرد: این همایش صرفاً به مباحث نظری محدود نمی‌شود و نتایج پژوهش‌های ارائه‌شده می‌تواند در فرآیند تصمیم‌گیری‌های کلان فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد.

رنجبر افزود: مقالات برگزیده در مجموعه مقالات تخصصی همایش منتشر می‌شوند و برای بهره‌گیری در تدوین اسناد بالادستی کشور نیز در نظر گرفته شده‌اند. همچنین، حمایت‌های نمایه‌ای در پایگاه‌های معتبر علمی برای آثار برگزیده پیش‌بینی شده است.

او از نخبگان، صاحب‌نظران و پژوهشگران حوزه فرهنگ و سیاست‌گذاری دعوت کرد آثار علمی و مقالات تخصصی خود را برای شرکت در این همایش ارسال کنند.

به گفته مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس مهلت ارسال آثار تا ۳۰ آبان‌ماه تعیین شده است و علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام می‌توانند به سامانه رسمی همایش به نشانی emamshahid.sccr.ir مراجعه کنند.

منبع: ارشاد فارس

برچسب ها: همایش بین المللی ، امام ، شهید ، فرهنگ و ارشاد فارس
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