باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام اظهار کرد: این حادثه ساعت ۱۵، سه کیلومتر پس از دشت‌عباس و در محدوده پاسگاه سپتون شهرستان دهلران رخ داد و بلافاصله چهار گروه فوریت‌های پزشکی از پایگاه‌های استان‌های ایلام و خوزستان راهی محل شدند.

مهدی شعبانی گفت: در این حادثه پنج نفر دچار مصدومیت و آسیب‌های متعدد شدند، اما راننده پژو پارس، راننده نیسان وانت و نوزاد یک‌ماهه جان خود را از دست دادند.

وی افزود: نیروهای اورژانس پس از حضور در محل، کارهای درمانی نخستین و پایدارسازی وضعیت زخمی‌ها را انجام دادند و آنان را برای ادامه درمان به بیمارستان گنجویان دزفول منتقل کردند.

شعبانی ادامه داد: جان‌باختگان و مصدومان این حادثه از اهالی استان خوزستان بودند.

جاده دهلران به اندیمشک از مسیرهای مهم جنوب استان ایلام با خوزستان است و به دلیل عرض محدود و شرایط نامناسب تردد، همواره بر ضرورت توجه به ایمنی و احتیاط رانندگان در آن تاکید شده است.

وقوع این حادثه مرگبار بار دیگر اهمیت رعایت و توجه به سرعت مطمئنه، خطای رانندگی و پرهیز از سبقت‌های پرخطر را جدی‌تر می‌کند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی ایلام با تأکید بر رعایت قوانین، از رانندگان خواست متناسب با وضعیت جاده و شرایط تردد حرکت کنند و از هرگونه رفتار پرخطر پشت فرمان بپرهیزند.