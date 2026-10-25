باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حسینعلی امیری استاندار فارس در نشست تخصصی شورای کشاورزی استان با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی در شرایط کنونی، اظهار کرد: تمرکز اصلی توطئه‌های دشمن بر تضعیف اقتصاد داخلی و هدف قرار دادن امنیت غذایی جامعه است، از این‌رو دستگاه‌ها و مدیران متولی حوزه کشاورزی باید متناسب با شرایط، آرایش جنگی به خود بگیرند و با پایش مستمر و لحظه‌ای بازار و تولید، اجازه ایجاد کمبود در مایحتاج اساسی مردم را ندهند.

او با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی کشاورزان، بهره‌برداران و فعالان تشکل‌های صنفی در پشتیبانی از امنیت غذایی کشور گفت: بخش کشاورزی علاوه بر نقش حیاتی در اقتصاد، ارتباط مستقیمی با مؤلفه‌های امنیت ملی دارد و مدیریت این بخش در شرایط حساس کنونی، نیازمند هوشیاری و تصمیم‌گیری به‌موقع است.

استاندار فارس با اشاره به اقدامات انجام شده برای تأمین کالا‌های اساسی تصریح کرد: با تدابیر صورت‌گرفته، وضعیت انبار‌های ذخایر راهبردی و کالا‌های اساسی در مقایسه با شرایط عادی سال گذشته مطلوب‌تر و مطمئن‌تر است؛ بااین‌حال، این وضعیت نباید موجب کاهش حساسیت مدیران شود. به گفته وی، صیانت از معیشت مردم به کنشگری دقیق، تصمیم‌گیری به‌موقع و آمادگی مستمر دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.

امیری با اشاره به تجربه مهار مقطعی کمبود روغن خوراکی از طریق فرآوری و استحصال دانه‌های روغنی و کلزا در صنایع تبدیلی استان خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های تولیدی و موقعیت جغرافیایی فارس به‌گونه‌ای است که با برنامه‌ریزی یکپارچه، این استان می‌تواند علاوه بر مدیریت نیاز‌های داخلی خود، امنیت غذایی دست‌کم ۷ تا ۸ استان همجوار را نیز پشتیبانی کند.

او در ادامه به ضرورت مدیریت منابع انرژی و آب در بخش کشاورزی پرداخت و گفت: سیاست دولت، جلوگیری از توسعه بی‌رویه سطح زیرکشت و تمرکز بر افزایش بهره‌وری در واحد سطح است. بر همین اساس، ترویج بهره‌وری و صرفه‌جویی در مصرف انرژی باید به‌عنوان اولویتی راهبردی در شبکه کشاورزی استان نهادینه شود.

استاندار فارس با تأکید بر ضرورت تفکیک مسائل کارشناسی از تصمیم‌گیری‌های کلان شورا اظهار کرد: شورای کشاورزی مرجع سیاست‌گذاری، هماهنگی کلان و تصویب مقررات لازم‌الاجراست و نباید محل طرح اختلاف‌ها و چالش‌های اولیه کارشناسی باشد.

او افزود: مقرر شده است موضوعاتی مانند سوخت ماشین‌آلات کشاورزی، قطع برق چاه‌ها، مسائل بهره‌برداری و پیش‌نویس طرح‌ها، ابتدا در کارگروه پیش از جلسه و با مدیریت معاونت مربوطه بررسی و از نظر فنی نهایی شوند و سپس برای تصویب به شورای کشاورزی ارائه شوند.

امیری همچنین درباره پرداخت مطالبات گندم‌کاران و جبران خسارت تأسیسات و انبار‌های آسیب‌دیده گفت: موضوع مطالبات باقی‌مانده گندم‌کاران با مسئولان کشوری و سازمان برنامه و بودجه پیگیری شده و این پیگیری‌ها تا تسویه کامل مطالبات ادامه خواهد داشت.

به گفته استاندار فارس، پرونده خسارت انبار‌ها نیز از طریق مدیریت بحران و مجاری ذی‌ربط با فوریت دنبال می‌شود.

او در پایان بر توسعه کشاورزی دانش‌بنیان، تقویت زنجیره ارزش محصولات و گسترش کشت‌های متراکم گلخانه‌ای تأکید کرد و گفت: تجربه‌های علمی و جهانی نشان می‌دهد استفاده از مشاوران متخصص و فناوری‌های نوین می‌تواند بدون افزایش مصرف منابع، راندمان تولید را چند برابر افزایش دهد؛ ازاین‌رو، کشاورزی فارس باید در مسیر این تحول علمی حرکت کند.

بهره‌وری آب و حمایت از سرمایه‌گذاران در اولویت شورای کشاورزی

احد بهجت حقیقی رئیس جهاد کشاورزی فارس هم بر ضرورت تغییر رویکرد دستگاه‌های اجرایی متناسب با شرایط حساس کشور تأکید و اظهار کرد: همه مدیران باید شرایط کشور را درک کنند و این شورا نباید مانند سایر جلسات اداری تلقی شود؛ چراکه در شرایط جنگی کنونی، پایداری تولید در اولویت برنامه‌های استاندار قرار دارد.

او با اشاره به جایگاه راهبردی این استان در بخش کشاورزی افزود: اگرچه فارس استانی برخوردار است، اما در شرایط فعلی انتظار می‌رود همه دستگاه‌های اجرایی توجه ویژه‌ای به حوزه تولید داشته باشند.

رئیس جهاد کشاورزی فارس با اشاره به طرح پرسش‌ها و دستورات کلیدی استاندار خطاب به مدیران عامل شرکت‌های گاز و برق استان برای تسهیل شرایط تولید، گفت: انتظار می‌رود همکاری دستگاه‌ها فراتر از روند‌های معمول باشد و با انعطاف بیشتری دنبال شود تا تولید استان آسیب نبیند. وی در همین زمینه به ضرورت توجه به توسعه پنل‌های خورشیدی در کنار نیاز‌های بخش تولید اشاره کرد.

بهجت حقیقی با اشاره به نقش این استان در زنجیره تأمین مواد غذایی کشور تصریح کرد: فارس تنها تأمین‌کننده نیاز‌های خود نیست، بلکه امنیت غذایی هفت استان در جنوب کشور نیز به تولیدات این استان وابسته است.

او ادامه داد: هفته گذشته، بنا به درخواست رسمی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان، پنج هزار تن گندم از فارس برای تأمین نیاز مردم این استان ارسال شد. همچنین در شهریورماه نیز سهمیه مشابهی برای استان سیستان و بلوچستان تأمین شد و این روند در طول سال ادامه دارد.

به گفته رئیس جهاد کشاورزی فارس، هرگونه اختلال در تولید کشاورزی فارس می‌تواند استان‌های دیگری را نیز با چالش در تأمین نیاز‌های غذایی مواجه کند.

بهجت حقیقی در ادامه، سه محور کلیدی مورد تأکید استاندار فارس را تشریح کرد و گفت: حمایت از تولیدکنندگان، پایداری تولید در شرایط جنگی و صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری آب، از مهم‌ترین اولویت‌های شورای کشاورزی استان است.

وی درباره محور نخست، بر ضرورت تأمین امنیت قضایی تولیدکنندگان و حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران، بهره‌برداران و فعالان بخش کشاورزی، مطابق با تأکیدات استاندار فارس، تأکید کرد.

رئیس جهاد کشاورزی فارس با اشاره به اهمیت پایداری تولید در شرایط جنگی افزود: با توجه به مشکلات موجود در حوزه صادرات و واردات، سازمان جهاد کشاورزی مسئولیتی مستقیم در قبال سفره و معیشت مردم دارد و هرگونه کوتاهی در این زمینه می‌تواند زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار دهد.

او همچنین صرفه‌جویی و افزایش بهره‌وری آب را سومین محور اصلی فعالیت‌های این شورا دانست و بر ضرورت همکاری همه‌جانبه با شرکت آب منطقه‌ای، اداره‌کل هواشناسی و دستگاه‌های مسئول در حوزه آبرسانی تأکید کرد.

رئیس جهاد کشاورزی فارس با اشاره به دستاورد‌های بخش کشاورزی در سال زراعی جاری اظهار کرد: با همکاری مطلوب شرکت گاز استان، شرکت آب منطقه‌ای، اداره‌کل هواشناسی و سایر دستگاه‌های مسئول، آبرسانی، توزیع به‌موقع بذر و کود و تحویل آب به کشاورزان در زمان مناسب انجام شد.

او، مدیریت موفق بحران ملخ مراکشی را از دیگر اقدامات مهم این بخش برشمرد و افزود: با تلاش شبانه‌روزی همکاران، این بحران مدیریت شد؛ در غیر این صورت، استان با چالشی بزرگ روبه‌رو می‌شد. همچنین در حوزه اراضی دیم‌زار‌ها نیز دستاورد‌های چشمگیری به دست آمد.

پیش از این کاووس همتی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز، گزارشی از اقدامات و عملکرد این معاونت در زمینه ارتقای تولیدات گیاهی، روند خرید محصولات کشاورزی و برنامه‌ها و تدابیر اتخاذشده برای پشتیبانی از تولید و تقویت ظرفیت‌های تولیدی بخش کشاورزی ارائه کرده بود.

مدیر تعاون روستایی استان فارس نیز با تشریح جایگاه شبکه تعاون روستایی در پشتیبانی از تولید و تأمین امنیت غذایی، گزارشی از عملکرد این مجموعه در سال جاری ارائه کرد.

توزیع میوه ایام نوروز، توسعه زیرساخت‌های شبکه تعاون روستایی در سطح استان، خرید محصولات کشاورزی به‌ویژه گندم و دانه‌های روغنی و نقش این مجموعه در تأمین و توزیع کالا‌های اساسی در جریان جنگ رمضان، از جمله محور‌های گزارش سید احمد احمدی‌زاده بود.

او با اشاره به خسارت‌های واردشده به انبار‌های شبکه تعاون روستایی در جنگ، تسریع در پیگیری بازسازی این مراکز و تقویت حمایت‌های تسهیلاتی برای خرید محصولات کشاورزی را ضروری دانست.

در این نشست، عملکرد بخش کشاورزی استان و مهم‌ترین مسائل و اولویت‌های این حوزه با محوریت پایداری تولید، تقویت امنیت غذایی و ارتقای بهره‌وری مورد بررسی قرار گرفت.