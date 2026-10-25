باشگاه خبرنگاران جوان - حسن قشقاوی در توضیح نشست امروز یکشنبه (۳ آبان ماه ۱۴۰۵) کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: در این نشست محمداسلامی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی گزارشی از آخرین پیشرفت‌های انجام شده در صنعت هسته‌ای کشور به اعضای کمیسیون ارائه داد.

وی افزود: اعضای کمیسیون در این نشست، نظرات خود را در خصوص موضوعات مختلف صنعت هسته‌ای و چگونگی فعالیت‌های این سازمان با رئیس سازمان انرژی اتمی و معاونان وی مطرح کردند.

قشقاوی یادآور شد: در جریان این نشست، تاکید شد که بر اساس فرامین رهبر معظم انقلاب، صنعت هسته‌ای «آبروی کشور» و «زندگی مردم» است. همچنین بر این نکته تاکید شد که فعالیت‌های هسته‌ای و دستاوردهای آن برای کشور باید بیشتر برای نخبگان و نسل جوان که در معرض آسیب‌های جنگ روانی دشمن هستند، تبیین شود.

وی با اشاره به سخنان اسلامی در این نشست عنوان کرد: رئیس سازمان انرژی اتمی در این نشست نمایندگان را در جریان جزئیات اقدامات صورت‌گرفته در شرایط فعلی، تهدیدهای دشمنان و همچنین اقدامات انجام‌شده در حوزه ایمنی هسته‌ای قرار داد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در ادامه این نشست، با استناد به پیشرفت‌های حاصله، اشاره شد که صنعت هسته‌ای همان‌گونه که پیش‌تر رهبر انقلاب فرموده بودند، اکنون به بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی مردم ایران تبدیل شده است.

وی اضافه کرد: طبق گزارش آماری رئیس سازمان انرژی اتمی، در این نشست، ۱۱ هزار مرکز در سطح کشور با مواد پرتوزا (رادیواکتیو) و منابع مولد اشعه فعالیت دارند و در این مراکز بیش از ۶۰ هزار نیروی انسانی در بخش‌های مختلف به‌طور مستقیم با مواد پرتوزا سروکار دارند.

این نماینده مجلس در ادامه گفت: اعضای کمیسیون با تاکید بر اینکه صنعت هسته‌ای در حوزه‌هایی نظیر پزشکی و کشاورزی، به اندازه هوا و آب برای زندگی مردم ضروری است، یادآور شدند که توسعه صنعت هسته‌ای، تحقق فرمایش رهبرشهید است مبنی بر اینکه «صنعت هسته‌ای، صنعت زندگی مردم ایران است» و باید در تمام حوزه‌های کاربردی توسعه داده شود.

قشقاوی خاطرنشان کرد: اعضای کمیسیون ضمن قدردانی از فعالیت‌های ارزشمند سازمان انرژی اتمی و همکاران این سازمان، آمادگی خود را برای هرگونه مساعدت و همکاری با این سازمان، به‌ویژه در زمینه‌هایی که مستقیماً با معیشت و زندگی مردم ارتباط دارد، اعلام کردند.

منبع: ایرنا