 ارائه تسهیلات مالیات مقطوع برای مشاغل با فروش تا سقف۷۲ میلیارد تومان

باشگاه خبرنگاران جوان - جعفر پورمختار مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل مالیات مقطوع و اظهارنامه پیش‌فرض عملکرد سال ۱۴۰۴ فرم مالیات مقطوع به‌تدریج تا ۱۵ آبان در درگاه سازمان امور مالیاتی بارگذاری می‌شود و مؤدیان مشمول می‌توانند پس از بررسی اطلاعات با پذیرش آن از تسهیلات پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

وی افزود: صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و خدمات آنها بیش از ۷۲ میلیارد تومان باشد مشمول مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم نیستند و باید مطابق مقررات اظهارنامه مالیاتی ارائه کنند.

پورمختار ادامه داد: اگر فروش واقعی مؤدی بیش از مبلغ اعلام‌شده از سوی سازمان باشد مؤدی باید رقم واقعی فروش را در سامانه ثبت کند و مالیات فروش تا سقف ۷۲ میلیارد تومان بر مبنای فروش ابرازی محاسبه می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی گفت: مالیات مقطوع در صورت پذیرش مؤدی قطعی خواهد بود اما مؤدیانی که آن را نمی‌پذیرند باید حداکثر تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم کنند.

به گفته وی اگر مؤدی در مهلت مقرر اظهارنامه ارائه نکند برگ قطعی مالیات بر اساس مبلغ مقطوع تعیین‌شده صادر می‌شود و همچنین اگر پس از بررسی مشخص شود فروش واقعی از سقف مقرر بیشتر بوده است مؤدی مشمول تبصره ماده ۱۰۰ نخواهد بود و علاوه بر مالیات متعلقه جرائم قانونی از جمله جریمه عدم تسلیم اظهارنامه و محرومیت از معافیت‌ها و نرخ صفر از جمله معافیت موضوع ماده ۱۰۱، برای او اعمال می‌شود.

وی افزود: در صورتی که فروش واقعی کمتر از سقف باشد اما اختلاف آن با اطلاعات اعلام‌شده بیش از ۱۵ درصد باشد مابه‌التفاوت مالیات مطالبه می‌شود و با این حال این مابه‌التفاوت مشمول جریمه ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌های مستقیم نخواهد بود.

پورمختار با اشاره به نحوه محاسبه مالیات گفت: وجوه واریزی از طریق دستگاه‌های کارتخوان و دیگر ابزارهای پرداخت در تعیین مالیات مقطوع لحاظ می‌شود.

وی افزود: اگر مؤدی مدعی باشد بخشی از تراکنش‌های بانکی یا چک‌های انتقالی ماهیت غیرتجاری دارد مبالغ مربوط با ارائه مستندات از محاسبه مالیات مقطوع کسر می‌شود و سازمان امور مالیاتی اسناد را بررسی می‌کند و در صورت احراز درآمد بودن مبالغ، مالیات و جرائم مربوط مطالبه خواهد شد همچنین مدارک تراکنش‌های غیرتجاری نیز باید در سامانه ساتا بارگذاری شود.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی همچنین گفت: هزینه اجاره محل کسب در صورت ارائه مدارک معتبر از سوی مؤدی در محاسبه مالیات مقطوع مؤثر خواهد بود اگر فعالیت ثبت‌شده با فعالیت واقعی مغایرت داشته باشد یا معافیت و بخشودگی غیرواقعی اعلام شده باشد مابه‌التفاوت مالیات محاسبه و به مؤدی ابلاغ می‌شود.

وی درباره مالیات مقطوع پزشکان نیز اظهار کرد: برای پزشکان مالیات تعیین‌شده یا مالیات مکسوره مبنای محاسبه قرار می‌گیرد و مبلغ بیشتر ملاک خواهد بود.

بخشودگی جرائم بر اساس میزان فروش

پورمختار گفت: میزان بخشودگی جرائم موضوع ماده ۲۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان متناسب با میزان فروش تعیین شده است و بر این اساس بخشودگی برای فروش تا ۱۴۴ میلیارد ریال ۱۰۰ درصد، تا ۲۸۸ میلیارد ریال ۹۸ درصد، تا ۴۳۲ میلیارد ریال ۹۶ درصد، تا ۵۷۶ میلیارد ریال ۹۴ درصد و تا ۷۲۰ میلیارد ریال ۹۲ درصد خواهد بود.

وی افزود: برای صاحبان مشاغل گروه‌های اول تا سوم که تکالیف سامانه مؤدیان را انجام داده‌اند اظهارنامه پیش‌فرض بر اساس اطلاعات موجود در سامانه تهیه و بارگذاری می‌شود. اگر مؤدی این اظهارنامه را تأیید یا تکمیل کند و با حداقل مالیات مشخص‌شده ارائه دهد اظهارنامه او کم‌ریسک تلقی و برگ قطعی مالیات صادر خواهد شد.

امکان تقسیط مالیات تا ۹ ماه

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی مهلت پرداخت مالیات را حداکثر تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ اعلام کرد و گفت: مالیات متعلقه متناسب با نوع و محل فعالیت در مدت چهار تا هشت ماه و در قالب پنج تا ۹ قسط قابل پرداخت است.

وی اضافه کرد: با ثبت چک الکترونیک مدت تقسیط به پنج تا ۹ ماه و تعداد اقساط به ۶ تا ۱۰ قسط افزایش می‌یابد و مؤدیانی که فرم تبصره ماده ۱۰۰ را نمی‌پذیرند و اظهارنامه تسلیم می‌کنند حداکثر امکان تقسیط یک‌ماهه در قالب دو قسط را دارند.

پورمختار یادآور شد: مؤدیانی که فرم تبصره ماده ۱۰۰ یا اظهارنامه موضوع بند «ب» را تأیید و ارسال کنند می‌توانند طبق ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم بهره‌مند شوند.

وی در پایان گفت: اگر مالیات مقطوع مؤدی صفر محاسبه شده باشد نیازی به مراجعه حضوری نیست و نتیجه از طریق پیامک اطلاع‌رسانی می‌شود همچنین آخرین اقدام ثبت‌شده مؤدی ملاک عمل خواهد بود. مؤدیانی که در تمام سال ۱۴۰۴ غیرفعال بوده‌اند نیز نیازی به ارائه فرم مالیات مقطوع یا اظهارنامه موضوع این دستورالعمل ندارند.