رئیس مجلس در واکنش به اعلام نامزدی نماینده سابق امارات در سازمان ملل برای تصدی پست دبیرکلی نوشت: روباه، کاندیدای نگهبانی از مرغ‌ها می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف امروز یکشنبه (۳ آبان ماه) در حساب کاربری خود در شبکه ایکس نوشت: این تلاشی است برای تصاحب عالی‌ترین مقام سازمان ملل، با هدف هموار کردن مسیر دیپلماتیک پروژه «اسرائیل بزرگ» در منطقه و سفیدشویی یک نسل‌کشی نظام‌مند.

وی در ادامه نوشت: سابقه کاری او چیزی جز دفاع از فاجعه غزه نیست؛ روباه پروفایل لینکدینش را به‌روزرسانی می‌کند تا برای شغل «نگهبانی لانه مرغ‌ها» درخواست دهد.

قالیباف در این پست خود، بخش‌هایی از مصاحبه قدیمی لانا نسیبه که در آن از عادی‌سازی روابط و همکاری‌های امارات و رژیم صهیونیستی دفاع کرده بود را به اشتراک گذاشته است.

برچسب ها: محمدباقر قالیباف ، امارات
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