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تحلیلگر آمریکایی: ترامپ فقط زبان زور را می‌فهمد + فیلم

ریک استرلینگ، تحلیلگر آمریکایی، با انتقاد از رویکرد دونالد ترامپ در قبال ایران، رفتار او را مبتنی بر تهدید و ارعاب دانست و گفت رئیس‌جمهور آمریکا در مواجهه با نشانه‌های ضعف، به‌جای عقب‌نشینی تهاجمی‌تر می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - استرلینگ در گفت‌وگو با پرس‌تی‌وی، ترامپ را به رفتار یک گانگستر تشبیه کرد و با اشاره به نقش او و بنیامین نتانیاهو در تحولات منطقه، نسبت به پیامدهای رویکرد تهاجمی این دو هشدار داد. او همچنین به فشارهای سیاسی پیش روی ترامپ در میان بخشی از حامیان جمهوری‌خواه و احتمال بازگشت نتانیاهو به پرونده قضایی‌اش در صورت خروج از قدرت اشاره کرد.

این تحلیلگر آمریکایی با یادآوری وعده انتخاباتی ترامپ برای ایفای نقش رئیس‌جمهوری صلح‌طلب، گفت حمایت گسترده او از اسرائیل و آغاز جنگ با ایران، مسیر متفاوتی را رقم زده است. به گفته استرلینگ، این فاصله میان وعده‌ها و عملکرد دولت آمریکا، انتقادها از سیاست خارجی ترامپ را افزایش داده است.

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