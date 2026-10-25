فرمانده نیروی دریایی ارتش دریادلان نیروهای مسلح در حفظ و حراست از تنگه هرمز و دریای عمان را نمادی از اقتدار جمهوری اسلامی ایران دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیر دریادار شهرام ایرانی در بازدید از منطقه سوم دریایی نبوت نیروی دریایی با ناوسروان سعید زاهدی از رزمندگان و ایثارگران این نیرو در جنگ رمضان، دیدار و گفت‌وگو کرد.

دریادار ایرانی در این دیدار با اشاره به فداکاری، رشادت و مجاهدت کارکنان نیروی دریایی ارتش در جریان جنگ رمضان، اظهار داشت: دریادلان ارتش با حضور مؤثر و مسئولانه در مناطق راهبردی دریایی، در مسیر صیانت از مرزهای آبی کشور و حفظ امنیت و اقتدار دریایی ایران گام برداشتند.

وی افزود: رشادت‌های دریادلان نیروهای مسلح در دفاع از تنگه هرمز و دریای عمان، بیانگر روحیه بالای ایثار و مسئولیت‌پذیری کارکنان این نیرو و جلوه‌ای از تعهد، ایثار و اقتدار دریایی و نمادی از اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای نیروی دریایی ارتش در جنگ رمضان، افزود: شهدا با نثار جان خود در راه دفاع از میهن، حماسه‌هایی ماندگار آفریدند و نام و یاد آنان همواره در تاریخ پرافتخار نیروی دریایی ارتش زنده خواهد ماند.

دریادار ایرانی با تأکید بر ضرورت پاسداشت فداکاری‌های کارکنان ایثارگر و خانواده‌های آن‌ها، از صبر، همراهی و پشتیبانی خانواده‌هایی قدردانی کرد که در مسیر انجام مأموریت‌های خطیر دریایی، همواره در کنار کارکنان این نیرو بوده‌اند و در تقویت روحیه و استمرار خدمت آنان نقش‌آفرینی کرده‌اند.

منبع: ارتش

برچسب ها: ارتش ، تنگه هرمز
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