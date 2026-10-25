عربستان می‌گوید سقوط بقایای دو موشک بالستیک رهگیری‌شده در جنوب غربی این کشور دو مجروح بر جای گذاشته و به سه ساختمان مسکونی خسارت وارد کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سازمان دفاع مدنی عربستان اعلام کرد در پی رهگیری دو موشک بالستیک در شهر‌های خمیس مشیط و احد رفیده، سقوط بقایای موشک‌ها به مجروح شدن دو نفر منجر شده است.

این سازمان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس افزود که ترکش‌ها همچنین به سه ساختمان مسکونی و هفت خودرو خسارت وارد کردند.

پیش از این، انصارالله اعلام کرده بود که فرودگاه‌های ریاض، دمام و نجران، یک پایگاه هوایی و خط لوله شرق به غرب عربستان را هدف قرار داده است.

در راستای این تنش‌ها، شاخص بورس عربستان روز یکشنبه ۲٫۷ درصد افت کرد؛ رویترز این کاهش را در ارتباط با تشدید درگیری‌ها و نگرانی سرمایه‌گذاران از اختلال در کشتیرانی منطقه گزارش کرد. تحلیلگران می‌گویند حملات به فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های نفتی می‌تواند بر فعالیت اقتصادی و تلاش عربستان برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فشار وارد کند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: عربستان ، موشک بالستیک ، انصارالله یمن
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