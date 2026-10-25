باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده - هادی بصاری، سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری ارومیه با اشاره به ضرورت پیش‌بینی تمهیدات لازم برای مدیریت آب‌گرفتگی‌های احتمالی معابر شهری اظهار کرد: در همین راستا، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداری ارومیه، بررسی وضعیت تجهیزات و اطمینان از آمادگی آن‌ها برای استفاده در شرایط اضطراری را در دستور کار قرار داده است.

بصاری افزود: آزمایش و بررسی عملکرد کف‌کش‌ها، لجن‌کش‌ها و پمپ‌های موتوری آب از جمله اقدامات انجام‌شده در این زمینه است که با هدف اطمینان از عملکرد صحیح تجهیزات و فراهم‌سازی امکان استفاده به‌موقع از آن‌ها هنگام بروز آب‌گرفتگی‌های احتمالی انجام می‌شود.

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری ارومیه تأکید کرد: آمادگی تجهیزات و پیش‌بینی اقدامات لازم پیش از وقوع بارندگی، نقش مؤثری در تسریع عملیات و مدیریت بهتر شرایط احتمالی دارد.