سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری ارومیه، از بررسی و آزمایش تجهیزات تخلیه آب در راستای آمادگی برای مواجهه با بارندگی‌های پیش‌رو خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛فاطمه حاجی زاده - هادی بصاری، سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری ارومیه با اشاره به ضرورت پیش‌بینی تمهیدات لازم برای مدیریت آب‌گرفتگی‌های احتمالی معابر شهری اظهار کرد: در همین راستا، مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شهرداری ارومیه، بررسی وضعیت تجهیزات و اطمینان از آمادگی آن‌ها برای استفاده در شرایط اضطراری را در دستور کار قرار داده است.

بصاری افزود: آزمایش و بررسی عملکرد کف‌کش‌ها، لجن‌کش‌ها و پمپ‌های موتوری آب از جمله اقدامات انجام‌شده در این زمینه است که با هدف اطمینان از عملکرد صحیح تجهیزات و فراهم‌سازی امکان استفاده به‌موقع از آن‌ها هنگام بروز آب‌گرفتگی‌های احتمالی انجام می‌شود.

سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری ارومیه تأکید کرد: آمادگی تجهیزات و پیش‌بینی اقدامات لازم پیش از وقوع بارندگی، نقش مؤثری در تسریع عملیات و مدیریت بهتر شرایط احتمالی دارد.

برچسب ها: مدیریت بحران شهر ، آبگرفتگی معابر
خبرهای مرتبط
جعفری:
آبگرفتگی و آب‌ماندگی در معابر نداشتیم
احتمال آبگرفتگی معابر طی روزهای آخر هفته
آبگرفتگی معابر در پی بارش شدید باران + فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
دریاچه ارومیه دوباره پیشروی کرد
کشف محموله ميلياردی لوازم یدکی فاقد مجوز در خوی
جان‌باختن ۳ و مصدومیت ۴ نفر در سیل سلماس
دریاچه ارومیه در مسیر تراز افزایی
 ارائه تسهیلات مالیات مقطوع برای مشاغل با فروش تا سقف۷۲ میلیارد تومان
آماده‌سازی تجهیزات تخلیه آب معابرشهری ارومیه برای مقابله با آب‌گرفتگی‌های احتمالی
آخرین اخبار
آماده‌سازی تجهیزات تخلیه آب معابرشهری ارومیه برای مقابله با آب‌گرفتگی‌های احتمالی
 ارائه تسهیلات مالیات مقطوع برای مشاغل با فروش تا سقف۷۲ میلیارد تومان
دریاچه ارومیه در مسیر تراز افزایی
جان‌باختن ۳ و مصدومیت ۴ نفر در سیل سلماس
دریاچه ارومیه دوباره پیشروی کرد
کشف محموله ميلياردی لوازم یدکی فاقد مجوز در خوی
دستگیری عامل نزاع خیابانی در روستای بند ارومیه
تبدیل آذربایجان‌غربی به قطب لجستیکی کشور با جدیت دنبال می‌شود