سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، اخبار منتشرشده در برخی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مبنی بر افزایش ۴۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما را تکذیب و خواستار خودداری از اظهارت غیر کارشناسی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید اخوان اظهار داشت: مسافران می‌توانند با مراجعه مستقیم به سامانه‌های فروش بلیت، نرخ پروازها را بررسی و اطلاعات مورد نیاز خود را از مراجع رسمی دریافت کنند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری همچنین تأکید کرد: این سازمان ضمن نظارت مستمر بر بازار حمل‌ونقل هوایی، با هرگونه تخلف در فروش بلیت و افزایش غیرقانونی نرخ‌ها مطابق ضوابط برخورد خواهد کرد و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم را از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری می‌کند.

اخوان در پایان از شهروندان خواست اخبار مرتبط را از طریق منابع رسمی سازمان هواپیمایی کشوری دنبال کنند و پیش از اطمینان از صحت اطلاعات، از بازنشر مطالب تأییدنشده خودداری کنند.

منبع: سازمان هواپیمایی

برچسب ها: نرخ بلیت هواپیما ، هواپیما
خبرهای مرتبط
برقراری پروازهای فرودگاه سنندج از دوم مهر
پروازهای فرودگاه ایلام به تهران و مشهد افزایش یافت
بازگشت هواپیما‌های MD منوط به تأیید مراجع ذی‌صلاح است/ توپولف ها در زمان وزیری من از رده خارج شد+ فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
معیشت کارکنان دولت و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۶ مورد توجه قرار می‌گیرد
فروش کیلویی راه‌حلی برای شفافیت قیمت نان
ماجرای سوخت‌گیری غیرمعقول یک نفر در یک روز+ فیلم
حفر تونل برای سرقت گاز، جان یک نفر را گرفت
علت نوسانات قیمت کالاهای اساسی در بازار چیست؟
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۳ آبان
۴۱ درصد بنزین کشور با کارت جایگاه سوخت‌گیری در شهریور انجام شد
افزایش ۴۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما صحت ندارد
معادن کوچک طلا در مناطق مختلف کشور در حال راه‌اندازی است
کشت گندم در سطح ۶ میلیون هکتار انجام می‌شود
آخرین اخبار
واردات خودرو از محل ارز بودجه ۱۴۰۴ متوقف شد
تعمیق معاملات برق در بورس انرژی و ورود ۳۸۰۰ مگاوات ظرفیت جدید نیروگاه‌های حرارتی
حراج شمش طلا پنجم آبان برگزار می‌شود
توافق انتقال گاز روسیه تقریباً نهایی شده است
برنامه‌ریزی برای فاز جدید واگذاری زمین در شهر‌های کوچک و میانی
قیمت گندم هفته آینده تعیین تکلیف می شود؟/بیش از ۸۰ درصد گندم های تولیدی کیفی هستند
بهره برداری حداکثری از اراضی دیم اولویت امنیت غذایی کشور است
قیمت خودرو در بازار آزاد یکشنبه ۳ آبان
بازگشت هواپیما‌های MD منوط به تأیید مراجع ذی‌صلاح است/ توپولف ها در زمان وزیری من از رده خارج شد+ فیلم
کمبود مواد ناریه برای نیمه دوم سال جدی است
امکان‌سنجی صدور ضمانت‌نامه بین‌المللی از سوی صندوق توسعه ملی
برای اولین بار در تاریخ راه‌آهن لکوموتیو به بخش خصوصی واگذار شد
تغییر رویکرد حمایت‌های مالی انرژی/ صرفه‌جویی واقعی معیار جدید حمایت دولت می‌شود
۳۰ درصد از ظرفیت بار در بخش ریلی در جنگ از دست رفت
معادن کوچک طلا در مناطق مختلف کشور در حال راه‌اندازی است
افزایش ۴۰ درصدی نرخ بلیت هواپیما صحت ندارد
بازگشت ۱۰۰ میلیون مترمکعب ظرفیت آسیب‌دیده گاز تا پیش از زمستان در دستور کار
ماجرای سوخت‌گیری غیرمعقول یک نفر در یک روز+ فیلم
حفر تونل برای سرقت گاز، جان یک نفر را گرفت
۴۱ درصد بنزین کشور با کارت جایگاه سوخت‌گیری در شهریور انجام شد
کشت گندم در سطح ۶ میلیون هکتار انجام می‌شود
معیشت کارکنان دولت و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۶ مورد توجه قرار می‌گیرد
ایران به دنبال تقویت مبادلات گازی و هماهنگی سیاست‌های صادراتی است
علت نوسانات قیمت کالاهای اساسی در بازار چیست؟
فروش کیلویی راه‌حلی برای شفافیت قیمت نان
تعیین‌تکلیف تأمین سوخت نیروگاه‌های ماده ۴، مقیاس کوچک و خودتأمین
بارش باران در برخی از نواحی شمال کشور
ترافیک سنگین در آزادراه‌های تهران-شمال
فرآیند اخذ مجوز اتصال چشمه‌های بار به شبکه ریلی کشور تسهیل شد
جلوگیری از فروش زمین خارج از محدوده روستا با استعلام آنلاین