باشگاه خبرنگاران جوان - مجید اخوان اظهار داشت: مسافران می‌توانند با مراجعه مستقیم به سامانه‌های فروش بلیت، نرخ پروازها را بررسی و اطلاعات مورد نیاز خود را از مراجع رسمی دریافت کنند.

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری همچنین تأکید کرد: این سازمان ضمن نظارت مستمر بر بازار حمل‌ونقل هوایی، با هرگونه تخلف در فروش بلیت و افزایش غیرقانونی نرخ‌ها مطابق ضوابط برخورد خواهد کرد و در صورت احراز تخلف، اقدامات قانونی لازم را از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگیری می‌کند.

اخوان در پایان از شهروندان خواست اخبار مرتبط را از طریق منابع رسمی سازمان هواپیمایی کشوری دنبال کنند و پیش از اطمینان از صحت اطلاعات، از بازنشر مطالب تأییدنشده خودداری کنند.

منبع: سازمان هواپیمایی