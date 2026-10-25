علی احمدی‌وفا، فرنگی‌کار وزن ۶۰ کیلوگرم کشورمان، در فینال پیکارهای قهرمانی جهان در عین ناباوری و در حالی که از حریف ژاپنی پیش بود، با ضربه فنی مغلوب شد و مدال نقره گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدارهای رده‌بندی و فینال چهار وزن ۵۵، ۶۰، ۷۷ و ۸۲ کیلوگرم عصر امروز از ساعت ۱۶:۳۰ در شهر آستانه، کشور قزاقستان در حال برگزاری است.

علی احمدی‌وفا نماینده وزن ۶۰ کیلوگرم کشورمان پس از استراحت در دور اول، در مرحله بعد با نتیجه ۹ بر یک عبدالمحمد پاپی از آلمان را شکست داد و به یک چهارم نهایی راه پیدا کرد. وی در این مرحله مقابل رضوان آرنات از رومانی با نتیجه ۸ بر صفر به پیروزی رسید و راهی نیمه نهایی شد. احمدی وفا در این مرحله مقابل علیشیر گانیف نایب قهرمان جهان از ازبکستان با نتیجه ۸ بر ۳ به پیروزی رسید و راهی فینال شد. وی در فینال مقابل کوتو گومی از ژاپن در حالی که با نتیجه ۷ بر یک پیش بود با ضربه فنی مغلوب شد و به مدال نقره بسنده کرد.

یکی از معضلات این دوره از مسابقات، نادآوری برای نمایندگان کشورمان بود. از مبارزه علی اسکو گرفته تا مبارزه امروز ساروی برابر حریف روسیه؛ در مبارزه احمدی‌وفا وقتی حریف ژاپنی پس از چندین کول‌انداز در نهایت در یکی از این فن‌ها نماینده کشورمان را به روی پل برد و داور به سرعت و بدون مکث، خیلی سریع ضربه فنی را اعلام کرد. به دلیل آنکه چلنج مربیان کشورمان در وقت اول سوخته بود در این رابطه نتوانستند اعتراضی داشته باشند تا احمدی‌وفا بعد از پیام احمدی دومین نقره ایران را بدست آورد.

تا لحظاتی دیگر غلامرضا فرخی در فینال وزن ۸۲ کیلوگرم برابر سار چیچک از ترکیه روبرو خواهد شد. علی اسکو نیز در رده‌بندی وزن ۷۷ کیلوگرم به مصاف حریف خود خواهد رفت.

فردا نیز دانیال سهرابی و فردین هدایتی در فینال وزن‌های ۷۲ و ۱۳۰ کیلوگرم باید مصاف با وانژاک و داریوش ویتک از مجارستان بروند. محمدهادی ساروی نیز در رده‌بندی باید برای کسب مدال برنز به مصاف حریف خود برود.

برچسب ها: مسابقات کشتی ، کشتی قهرمانی جهان
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