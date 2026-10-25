فرنگی کار وزن ۵۵ کیلوگرم کشورمان در فینال رقاببت‌های جهانی شکست خورد و به مدال نقره رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دیدار فینال کشتی فرنگی قهرمانی جهان وزن ۵۵ کیلوگرم در شهر آستانه، کشور قزاقستان پیام احمدی پس از استراحت در دور اول، در دور بعد در مقابل نوری از آمریکا با نتیجه ۱۰ بر ۱ به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد. احمدی در این مرحله لالیت از هند را با نتیجه ۹ بر صفر شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله مقابل ایسخار کوربایف از قزاقستان با نتیجه ۷ بر ۱ به پیروزی رسید و راهی دیدار نهایی شد.

احمدی در فینال مقابل الدانیز عزیزلی قهرمان جهان از آذربایجان با نتیجه ۳ بر ۱ شکست خورد و به مدال نقره رسید.

برچسب ها: کشتی فرنگی ، کشتی
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