فردین هدایتی در نیمه نهایی وزن ۱۳۰ کیلوگرم در پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان با پیروزی مقتدرانه برابر حریف فنلاندی به فینال راه یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان از روز گذشته (شنبه دوم آبان) تا سه‌شنبه پنجم آبان در شهر آستانه پایتخت کشور قزاقستان برگزار خواهد شد.

طبق برنامه امروز (یکشنبه) مسابقات وزن‌های ۷۲، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم برگزار می‌شوند و سیددانیال سهرابی، محمدهادی ساروی و فردین هدایتی نمایندگان کشورمان به روی تشک می‌روند.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، فردین هدایتی در دور اول فریدریکاس از لیتوانی را با نتیجه ۴ بر صفر شکست داد. وی در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر سیرلیبای از قزاقستان را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. هدایتی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر جیانگ از چین را مغلوب کرد و به نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله مقابل الیاس کوسمانن از فنلاند با نتیجه ۹ بر صفر به پیروزی رسید و راهی دیدار نهایی شد.

هدایتی در فینال باید به مصاف داریوش ویتک از مجارستان برود.

تا لحظاتی دیگر دانیال سهرابی و محمدهادی ساروی در نیمه نهایی وزن‌های ۷۲ و ۹۷ کیلوگرم باید به مصاف حریفان خود بروند.