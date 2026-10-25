دانیال سهرابی نماینده وزن ۷۲ کیلوگرم کشورمان با پیروزی مقابل حریف روس در نیمه نهایی پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان به فینال راه یافت. سهرابی پنجمین فینالیست تیم ملی کشتی فرنگی در این مسابقات است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان از روز گذشته آغاز شده و تا سه‌شنبه پنجم آبان در شهر آستانه پایتخت کشور قزاقستان ادامه خواهد داشت.

طبق برنامه، امروز (یکشنبه) مسابقات وزن‌های ۷۲، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم در حال برگزاری است و سیددانیال سهرابی، محمدهادی ساروی و فردین هدایتی نمایندگان کشورمان، به روی تشک رفته‌اند.

در وزن ۷۲ کیلوگرم، دانیال سهرابی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر دالن از سوئد را شکست داد. وی در دور بعد آمانتور اسماعیل‌اف از قرقیزستان را با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب کرد و به نیمه نهایی راه یافت. سهرابی در این مرحله مقابل مینگیان گوریاف از روسیه با نتیجه ۹ بر صفر به برتری رسید و به دیدار فینال راه پیدا کرد.

سهرابی در دیدار فینال با وانژاک از مجارستان مصاف خواهد داد.

برچسب ها: مسابقات کشتی ، کشتی قهرمانی جهان
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