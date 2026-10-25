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ترامپ سنگر حمایتی خود در کنگره را از دست می‌دهد؟ + فیلم

کاهش محبوبیت دونالد ترامپ و حاشیه‌های اقتصادی و سیاسی دولت او، انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ را به آزمونی مهم برای حفظ اکثریت جمهوری‌خواهان در کنگره و پیشبرد برنامه‌های رئیس‌جمهور آمریکا تبدیل کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان تنها با اختلافی اندک اکثریت دارند و از دست دادن این برتری می‌تواند مسیر قانون‌گذاری دولت ترامپ را دشوار کند. تجربه انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۱۸، زمانی که دموکرات‌ها با کسب ۴۱ کرسی کنترل مجلس نمایندگان را به دست گرفتند، نشان می‌دهد تغییر ترکیب کنگره می‌تواند نظارت و تحقیقات درباره عملکرد دولت را افزایش دهد.

در صورت بازگشت دموکرات‌ها به اکثریت، پرونده‌هایی مانند جنگ ایران، روابط ترامپ با جفری اپستین و کمک‌های مالی آمریکا به اسرائیل ممکن است بار دیگر در کانون بررسی‌های کنگره قرار گیرند و می‌تواند فشار سیاسی و موانع پیش روی برنامه‌های او را افزایش دهد.

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