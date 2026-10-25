محمدهادی ساروی کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان با شکست برابر حریف روس از صعود به فینال وزن ۹۷ کیلوگرم پیکارهای قهرمانی جهان بازماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان از روز گذشته (شنبه دوم آبان) آغاز و تا سه‌شنبه پنجم آبان در شهر آستانه پایتخت کشور قزاقستان ادامه خواهد داشت.

طبق برنامه امروز (یکشنبه) مسابقات وزن‌ ۹۷ کیلوگرم برگزار شد و محمدهادی ساروی به روی تشک رفت.

ساروی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم خلوئیان از ارمنستان را با نتیجه ۸ بر صفر شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر صفر از سد ویوگ از آلمان گذشت و به دیدار نیمه نهایی راه پیدا کرد. ساروی در این مرحله مقابل آرتور سارگسیان دارنده مدال نقره جهان از روسیه با نتیجه ۵ بر ۱ شکست خورد و راهی دیدار رده‌بندی شد.

حریف روس در این مبارزه با آنالیز دقیق ساروی و از کار انداختن دستان پرقدرت کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی و البته استفاده مکرر از استراحت پزشکی بر کشتی مسلط شد و توانست در این مبارزه حساس به پیروزی دست یابد.

تیم ملی کشتی فرنگی تاکنون از هفت وزن پنج فینالیست دارد.