رئیس بیمارستان رازی قائم شهر هرگونه ایجاد فساد نعشی و از بین رفتن جسد یکی از متوفیان در این بیمارستان را تکذیب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خبری در برخی صفحات مجازی در خصوص از بین رفتن جسد یک دختر در بیمارستان رازی قائم شهر به دلیل مشکل در سردخانه یا قرار نگرفتن در سردخانه زیر صفر منتشر شد که رئیس این بیمارستان ضمن تکذیب این خبر، گفت: این دختر خانم روز جمعه به دلیل مسمومیت به بیمارستان رازی قائم شهر منتقل شده بود.

دکتر ذبیحی با تکذیب خرابی سیستم سردخانه این بیمارستان، افزود: اگر سردخانه نگهداری اجساد این بیمارستان مشکلی داشت همه جنازه‌های موجود در سردخانه باید دچار فساد نعشی می‌شدند که اینگونه نیست.

او گفت: اجسادی که نیاز به معاینات پزشکی قانونی دارند نباید در سردخانه زیر صفر به صورت منجمد نگهداری شوند برای اینکه بافت جسد تغییر می‌کند.

دکتر ذبیحی درباره مایعات خون‌آلود مشاهده‌شده در اطراف پیکر متوفی، افزود: بر اساس نظر تخصصی تیم پزشکی، خروج این مایعات و بوی نامطبوع ناشی از آن، به مسمومیت و فساد اندام‌های داخلی پس از آن مربوط بوده و ارتباطی با عملکرد سردخانه بیمارستان نداشته است.

دکتر ذبیحی با بیان اینکه برخلاف ادعای مطرح شده جسد این دختر تحویل پزشکی قانونی شد از رسانه‌ها و کاربران فضای مجازی خواست پیش از انتشار و بازنشر محتوا، درباره صحت و پیامد‌های آن تأمل کنند.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: علوم پزشکی مازندران ، تکذیب خبر
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