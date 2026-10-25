رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان با صعود سهرابی و هدایتی به فینال و ناکامی محمدهادی ساروی پیگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دیدار‌های نیمه نهایی روز دوم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان ظهر امروز در سه وزن ۷۲، ۹۷ و ۱۳۰ کیلوگرم در شهر آستانه، کشور قزاقستان، برگزار شد.

نتایج نمایندگان کشورمان به شرح زیر است:

در وزن ۷۲ کیلوگرم، دانیال سهرابی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۰ بر صفر دالن از سوئد را شکست داد. وی در دور بعد آمانتور اسماعیل‌اف از قرقیزستان را با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب کرد و به نیمه نهایی راه یافت. سهرابی در این مرحله مقابل مینگیان گوریاف از روسیه با نتیجه ۹ بر صفر به برتری رسید و به دیدار فینال راه پیدا کرد. وی در فینال مقابل وانکزا از مجارستان قرار خواهد گرفت.

در وزن ۹۷ کیلوگرم، محمدهادی ساروی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم خلوئیان از ارمنستان را با نتیجه ۸ بر صفر شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر صفر از سد ویوگ از آلمان گذشت و به دیدار نیمه نهایی راه پیدا کرد. ساروی در این مرحله مقابل آرتور سارگسیان دارنده مدال نقره جهان از روسیه با نتیجه ۵ بر ۱ شکست خورد و راهی دیدار رده بندی شد.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، فردین هدایتی در دور اول فریدریکاس از لیتوانی را با نتیجه ۴ بر صفر شکست داد. وی در دور دوم با نتیجه ۸ بر صفر سیرلیبای از قزاقستان را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. هداتی در این مرحله با نتیجه ۹ بر صفر جیانگ از چین را مغلوب کرد و به نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله مقابل الیاس کوسمانن از فنلاند با نتیجه ۹ بر صفر به پیروزی رسید و راهی دیدار نهایی شد. هدایتی در فینال مقابل داریوش ویتک از مجارستان کشتی خواهد گرفت.

برچسب ها: کشتی فرنگی ، کشتی ، کشتی فرنگی قهرمانی جهان
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