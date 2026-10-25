باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان به میزبانی آستانه قزاقستان در وزن ۸۲ کیلوگرم، غلامرضا فرخی پس از استراحت در دور نخست، در مرحله دوم زولتان لوای دارنده مدال نقره جهان از مجارستان را با نتیجه ۶ بر صفر و ضربه فنی شکست داد. وی در ادامه در مقابل میهایل برادو از مولداوی با نتیجه ۹ بر صفر به برتری رسید و راهی نیمه نهایی شد.

فرخی در این مرحله مقابل گادژیف از روسیه با نتیجه ۳ بر ۳ به پیروزی رسید و سومین فینالیست ایران لقب گرفت. وی در دیدار نهایی مقابل ساری‌چیچک از ترکیه با نتیجه ۵ بر ۱ به پیروزی رسید و طلایی شد.