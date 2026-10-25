منابع می‌گویند نتانیاهو در آستانه انتخابات و در پی نگرانی از شکست، طی سه روز دو بار با ترامپ تماس گرفته و خواستار حمایت علنی و بیشتر او شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وبگاه آکسیوس گزارش داد «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم صهیونیستی که در انتخابات روز سه‌شنبه برای بقای سیاسی خود می‌جنگد، در روز‌های اخیر از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا خواسته است حمایت علنی بیشتری از کارزار انتخاباتی او نشان دهد. این موضوع را یک منبع آمریکایی آگاه و یک منبع صهیونیست که در جریان این موضوع قرار گرفته است، اعلام کرده‌اند.

منبع آمریکایی گفت کاخ سفید تلاش‌های فشرده نتانیاهو برای جلب حمایت ترامپ را «نشانه‌ای از استیصال» و بیانگر این موضوع می‌داند که نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی تصور می‌کند از رقبای خود عقب افتاده است.

این منبع گفت نتانیاهو طی سه روز گذشته دو بار با ترامپ گفت‌و‌گو کرده و از او خواسته است حمایت خود را از وی تقویت کند؛ حمایتی که ترامپ هفته گذشته در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرده بود.

این منبع گفت نتانیاهو حتی عباراتی را برای انتشار بیانیه‌های حمایتی بیشتر به ترامپ پیشنهاد داده است.

از سوی دیگر، منبع اسرائیلی می‌گوید نتانیاهو پیشنهاد داده ترامپ شخصا با خبرنگاران اسرائیلی تماس تلفنی برقرار کند تا حمایت بیشتر خود را از او اعلام کند.

ترامپ یکشنبه هفته گذشته حمایت خود را از نتانیاهو اعلام کرد. او تا آنجا پیش رفت که گفت شکست نتانیاهو می‌تواند پیامد‌هایی برای روابط آمریکا و رژیم صهیونیستی داشته باشد.

در همین حال، سه شبکه تلویزیونی مهم در سرزمین‌های اشغالی، روز جمعه آخرین نظرسنجی‌های پیش از انتخابات خود را منتشر کردند. نتایج هر سه نظرسنجی نشان می‌داد که ائتلاف نتانیاهو فاصله زیادی با کسب اکثریت پارلمانی دارد.

هر سه نظرسنجی برای ائتلاف نتانیاهو فقط ۵۰ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را پیش‌بینی کردند؛ یعنی ۱۷ کرسی کمتر از تعداد کرسی‌های ائتلاف کنونی او. همچنین پیش‌بینی می‌شد حزب لیکود، به ریاست نتانیاهو که اکنون ۳۲ کرسی دارد، فقط ۲۰ کرسی به دست آورد.

منبع: آکسیوس

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، رژیم صهیونیستی ، دونالد ترامپ
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