باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - حسین اسلامی سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت:مانور پایش سورتینگ‌های مرکبات و نظارت بر رعایت استاندارد‌های بهداشتی و کیفی در واحد‌های بسته‌بندی و سورتینگ این استان برگزار شد.

او در حاشیه این مانور با اشاره به اهمیت نظارت بر واحد‌های سورتینگ، افزود: با توجه به جایگاه استان مازندران در تولید مرکبات کشور، پایش مستمر سورتینگ‌ها و رعایت اصول فنی و بهداشتی در این واحد‌ها نقش مستقیمی در افزایش ماندگاری محصول، بهبود کیفیت عرضه و رضایت مصرف‌کنندگان دارد.

اسلامی گفت:در این مانور، ۱۲ واحد سورتینگ فعال در شهرستان‌های مختلف استان مورد بررسی قرار گرفت و نکات فنی و الزامات استانداردی به متصدیان واحد‌ها ابلاغ شد.

او با تأکید بر لزوم هماهنگی بین بخش تولید و عرضه، افزود: نظارت بر فرآیند سورت، درجه‌بندی و بسته‌بندی مرکبات باید به‌صورت مستمر و هدفمند انجام شود تا ضمن کاهش ضایعات، ارزش افزوده محصول برای کشاورزان افزایش یابد. همچنین در این مانور، دستورالعمل‌های لازم برای بهبود شرایط انبارداری و رعایت زنجیره سرد به واحد‌های متخلف ابلاغ و مهلت اصلاحات تعیین شد.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان گفت: این سازمان بر اساس سیاست‌های کلان بخش کشاورزی، اهمیت این موضوع را در توسعه پایدار، اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی استان و کشور حیاتی می‌داند و برنامه‌ریزی برای تداوم این مانور‌ها در فصول برداشت مرکبات، با همکاری دستگاه‌های اجرایی، اتحادیه‌ها و تشکل‌های مرتبط، در دستور کار قرار دارد.