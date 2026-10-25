باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا علیپور، مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل اظهار داشت: با شروع بارش تگرگ در شمال استان اردبیل مناطقی از بیله سوار تحت تاثیر این سامانه جوی قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه بارش‌ها خساراتی را به برخی از مناطق شهری و روستایی وارد کرده است، خاطرنشان کرد: در شهرستان بیله سوار بر اثر بارش تگرگ و شدن ریزش باران منازل ۴۰ خانوار در این شهرستان دچار آبگرفتگی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل با بیان اینکه در شهرستان اصلاندوز نیز سیل خساراتی را بر جای گذاشته است، گفت: در این شهرستان به دلیل قرار گرفتن برخی از راه‌ها در مسیر آبراه گل و لای جاده‌ها را پوشانده است.

علیپور با اشاره به اینکه در حال حاضر بازگشایی مسیر‌ها انجام شده است، گفت: بارش باران طبق پیش بینی‌های هواشناسی از عصر امروز آغاز شده و با ناپایداری‌های جوی شاهد جاری شدن سیل در برخی از شهرستان‌ها خواهیم بود.

وی از گزارش باران در و رعد برق با شدت متوسط در ایستگاه هواشناسی مشگین‌شهر و رگبار باران در ایستگاه‌های هواشناسی فرودگاه اردبیل و سرعین خبر داد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اردبیل با هشدار با تمام هم‌استانی‌ها گفت: تشدید ناپایداری‌های جوی در نیمه شمالی استان به ویژه در شهرستان‌های انگوت، گرمی، بیله‌سوار و اصلاندوز محتمل است.

علیپور اضافه کرد: از ساعات اولیه وقوع سیلاب در شمال استان اردبیل نیرو‌های امدادی در محل حضور داشته و نسبت به بازگشایی مسیر‌ها و تخلیه منازل از سیلاب اقدام کرده‌اند.