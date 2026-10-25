مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور، از دستیابی به تولید هزار و ۸۵۰ تن کیوی با عملکرد استثنایی ۲۵ تن در هکتار خبر داد، دستاوردی که نقشی ملموس در تحقق اقتصاد مقاومتی و ایجاد اشتغال پایدار ایفا می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - غفاری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور با اشاره به سطح زیر کشت ۷۴ هکتاری کیوی و فعالیت ۴۶ بهره‌بردار در این حوزه، گفت: میانگین عملکرد ۲۵ تن در هکتار، نشان‌دهنده بهره‌وری بالا، استفاده از روش‌های نوین آبیاری و مدیریت علمی باغات است که منجر به تولید سالانه هزار و ۸۵۰ تن محصول کیوی شده است.

او افزود:تولید کیوی در نور، با کیفیت بالا و تنوع ارقام، نمونه‌ای از کشاورزی دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرینی پایدار است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور گفت: توسعه کشت ارقام پربازده در دستور کار این مدیریت قرار دارد تا شاهد جهش بیشتر تولید و نقش‌آفرینی این محصول در صادرات غیرنفتی باشیم.

برچسب ها: تولید کیوی ، صادرات کیوی
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