باشگاه خبرنگاران جوان - مسمومیت دارویی زمانی رخ می‌دهد که دارو بیش از مقدار تجویزشده، با روش نادرست یا در فواصل زمانی نامناسب مصرف شود یا بدن نتواند آن را به‌درستی پردازش و دفع کند. مصرف هم‌زمان برخی داروها، مکمل‌ها و فرآورده‌های گیاهی نیز ممکن است با تغییر اثر دارو یا ایجاد تداخل، خطر بروز عوارض را افزایش دهد؛ مشکلات کبدی و کلیوی هم می‌توانند در دفع دارو اختلال ایجاد کنند.

سوءمصرف دارو با مسمومیت دارویی تفاوت دارد و به استفاده از دارو خارج از هدف درمانی یا برخلاف دستور مصرف اشاره می‌کند. مصرف بیش از مقدار مجاز یا ادامه مصرف به شیوه‌ای که به وابستگی منجر شود، می‌تواند خطرناک باشد. قطع ناگهانی بعضی دارو‌ها نیز ممکن است عوارض یا علائم ترک ایجاد کند؛ بنابراین تغییر مقدار مصرف یا قطع دارو باید با نظر پزشک انجام شود.