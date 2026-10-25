در دیدار رده بندی وزن ۷۷ کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان علی اسکو به مدال برنز رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه رقابت های کشتی فرنگی قهرمانی جهان به میزبانی آستانه قزاقستان در وزن ۷۷ کیلوگرم، علی اسکو در دور اول با نتیجه ۱۱ بر صفر چپائوسکاس از لیتوانی را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۱۲ بر ۱ یریسکلدی مکساتبک اولو از قرقیزستان را مغلوب کرد و به یک چهارم نهایی راه پیدا کرد. وی در این مرحله با نتیجه ۵ بر ۱ روبرت فریتش از مجارستان را شکست داد و راهی نیمه نهایی شد. 

اسکو در این مرحله مقابل سانان سلیمان‌اف نایب قهرمان جهان از آذربایجان با نتیجه ۲ بر صفر مغلوب شد و به دیدار رده بندی راه پیدا کرد. وی در این مرحله با نتیجه ۴ بر ۳ مقابل نکیبوف از ازبکستان به پیروزی رسید و برنزی شد.

برچسب ها: کشتی ، کشتی فرنگی ، کشتی فرنگی قهرمانی جهان
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