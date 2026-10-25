آغاز عملیات ساخت بیش از ۱۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در لرستان

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در استان اظهار کرد: عملیات ساخت ۱۰ هزار و ۵۸۴ واحد مسکونی در قالب این طرح آغاز شده و تلاش مجموعه راه و شهرسازی بر تسریع در روند اجرا، رفع موانع موجود و فراهم کردن زمینه تکمیل و تحویل واحد‌ها به متقاضیان متمرکز است.

وی با اشاره به اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای پیشبرد این طرح افزود: در راستای تأمین منابع مالی مورد نیاز، حدود ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن اختصاص یافته و سقف تسهیلات این طرح نیز تا ۸۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است؛ اقداماتی که می‌تواند در تأمین مالی پروژه‌ها و ادامه عملیات اجرایی نقش مؤثری داشته باشد.

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان همچنین با اشاره به میزان منابع تأمین‌شده برای پروژه‌ها گفت: تاکنون حدود ۲.۸ همت اعتبار تخصیص یافته است و پیگیری برای تأمین و جذب منابع مورد نیاز با هدف جلوگیری از کندی روند ساخت‌وساز‌ها ادامه دارد.

پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در خرم‌آباد

وی در ادامه با تشریح وضعیت اجرای طرح نهضت ملی مسکن در مرکز استان بیان کرد: در شهر خرم‌آباد، مجموعاً ۴ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی در قالب این طرح در دست اجرا قرار داشته که از این تعداد، یک هزار واحد به متقاضیان تحویل داده شده است.

به گفته وی، همچنین ۳ هزار و ۲۰۰ واحد از پروژه‌های نهضت ملی مسکن خرم‌آباد به پیشرفت فیزیکی بیش از ۱۵ درصد رسیده‌اند و روند اجرای این واحد‌ها با هدف افزایش سرعت ساخت‌وساز و تکمیل مراحل مختلف پروژه‌ها دنبال می‌شود.

تسریع در ساخت‌وساز و تحویل واحد‌ها در اولویت است

مدیرکل راه و شهرسازی لرستان با تأکید بر ضرورت شتاب‌بخشی به اجرای طرح نهضت ملی مسکن تصریح کرد: تأمین به‌موقع منابع مالی، همکاری دستگاه‌های اجرایی و رفع مشکلات احتمالی پروژه‌ها از عوامل مهم در پیشبرد این طرح به شمار می‌روند و تلاش می‌شود با پیگیری مستمر، روند اجرای واحد‌های مسکونی با سرعت بیشتری ادامه یابد.

طرح نهضت ملی مسکن با هدف افزایش دسترسی خانوار‌ها به مسکن و پاسخ‌گویی به بخشی از نیاز بازار مسکن در حال اجراست. در استان لرستان نیز آغاز عملیات ساخت بیش از ۱۰ هزار واحد، تخصیص منابع مالی و افزایش سقف تسهیلات، از جمله اقدامات مطرح‌شده برای پیشبرد این طرح به شمار می‌روند.

با توجه به اهمیت مسکن در سبد هزینه خانوارها، تکمیل پروژه‌ها و تحویل به‌موقع واحد‌ها به متقاضیان، یکی از مطالبات اصلی مشمولان این طرح محسوب می‌شود؛ موضوعی که تحقق آن به استمرار تأمین مالی، پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و مدیریت موانع اجرایی وابسته است..