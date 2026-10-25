رئیس جمهور آمریکا می‌گوید باید بین توافق یا اقدام نظامی یک گزینه را انتخاب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌و‌گو با شبکه فاکس‌نیوز تهدیدات پیشین خود را تکرار کرد و گفت که باید درباره ایران تصمیم بگیرد و میان دستیابی به توافق با تهران یا «از بین بردن آنها» یکی را انتخاب کند.

ترامپ مدعی شد آمریکا کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و تردد تجاری از این تنگه حتی از قبل از جنگ نیز بیشتر شده است. رئیس‌جمهور آمریکا همچنین ادعا کرد بیشتر تأسیسات هسته‌ای ایران نابود شده، اما واشنگتن فعالیت‌ها در کوه کلنگ اصفهان را زیر نظر دارد.

ترامپ همچنین باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا را به‌دلیل امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به‌شدت مورد انتقاد قرار داد و این توافق را «بدترین» توافق خواند. او در نخستین دوره ریاست‌جمهوری خود، آمریکا را از این توافق خارج کرد.

اظهارات ترامپ درباره باراک اوباما، رئیس جمهور اسبق آمریکا در حالی مطرح می‌شود که او روز گذشته در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، در تجمع‌های انتخاباتی ترامپ را به فساد متهم کرد، راهبرد او در قبال ایران را به باد انتقاد گرفت و از ظاهر تجملاتی تغییرات اعمال‌شده در کاخ سفید انتقاد کرد.

اوباما ادعا‌های دولت ترامپ درباره پیروزی در جنگ با ایران را به سخره گرفت. او استدلال کرد این جنگ به ایران اهرم اقتصادی بیشتری داده و به دلیل مسدود شدن تنگه هرمز، صادرکنندگان نفت را نگران کرده است. اوباما گفت: «ایران اکنون در تنگه هرمز، که نفت از طریق آن به جهان می‌رسد، قدرت وتو دارد.»

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: دونالد ترامپ ، جنگ ایران و آمریکا ، توافق آتش بس
خبرهای مرتبط
گفت‌وگوی نخست‌وزیر قطر و وزیر خارجه ترکیه درباره کاهش تنش‌ها
گزارش ادعایی الشرق‌الاوسط:
گمانه‌زنی درباره حملات پنهانی اسرائیل به مراکز پدافندی عراق
آیا جنگ با ایران به ویتنامِ ترامپ تبدیل خواهد شد؟
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سفر عاصم منیر به تهران؛ میانجی‌گری در خدمت آزادی عمل راهبردی پاکستان
دیپلماسی برای مهار ایران یا نجات ترامپ؟
اوباما: ایران اکنون بر تنگه هرمز قدرت وتو دارد
آیا جنگ با ایران به ویتنامِ ترامپ تبدیل خواهد شد؟
مخالفت جامعه بین الملل با ماجراجویی نظامی جدید آمریکا و اسرائیل علیه ایران
غرق شدن سکوی حفاری در سواحل گابن/ پنج نفر مفقود شدند
گمانه‌زنی درباره حملات پنهانی اسرائیل به مراکز پدافندی عراق
هشدار سناتور آمریکایی درباره جنگ ترامپ علیه ایران
اسرائیل مدعی ترور دو فرد مرتبط با حماس شد
فرانسه در آتش اعتراضات؛ درگیری معترضان با پلیس در شهر‌های بزرگ
آخرین اخبار
اظهارات ترامپ درباره دوراهی بر سر جنگ با ایران
استیصال نتانیاهو در آستانه انتخابات؛ دو تماس با ترامپ در سه روز برای جلب حمایت بیشتر
مجروح شدن دو نفر در عربستان بر اثر سقوط بقایای موشک‌های بالستیک
بازداشت بیش از هزار و ۳۰۰ نفر در جریان اعتراضات فرانسه
اوشاکوف: مسکو آماده ازسرگیری مذاکرات سه‌جانبه است
گفت‌وگوی نخست‌وزیر قطر و وزیر خارجه ترکیه درباره کاهش تنش‌ها
اسرائیل مدعی ترور دو فرد مرتبط با حماس شد
زخمی شدن سه غیرنظامی در تیراندازی افراد مسلح در شمال سوریه
پوتین اتهام نقش‌آفرینی روسیه در ناآرامی‌های اروپا را رد کرد
سفر عاصم منیر به تهران؛ میانجی‌گری در خدمت آزادی عمل راهبردی پاکستان
روسیه از حمله به یک کشتی باری و مراکز پشتیبانی اوکراین خبر داد
ادعای عربستان درباره رهگیری ۱۱ موشک انصارالله یمن
درگیری پلیس با معترضان در رم هنگام تلاش برای حرکت به‌ سوی دفتر نخست‌وزیر
گمانه‌زنی درباره حملات پنهانی اسرائیل به مراکز پدافندی عراق
آلمان برداشت نفت از ذخایر راهبردی خود را آغاز کرد
آیا جنگ با ایران به ویتنامِ ترامپ تبدیل خواهد شد؟
گسترش پنهانی توان موشکی عربستان با کمک احتمالی چین
غرق شدن سکوی حفاری در سواحل گابن/ پنج نفر مفقود شدند
کرملین: فعلاً مذاکره‌ای درباره سفر ترامپ به روسیه در جریان نیست
برزیلی‌ها در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری میان لولا یا بولسونارو انتخاب می‌کنند
پلیس پرتغال اردوگاه معترضان به بحران مسکن در لیسبون را برچید
مخالفت جامعه بین الملل با ماجراجویی نظامی جدید آمریکا و اسرائیل علیه ایران
روسیه گزارش‌ها درباره تخلیه دیپلمات‌ها و متخصصان هسته‌ای خود از ایران را تکذیب کرد
اوباما: ایران اکنون بر تنگه هرمز قدرت وتو دارد
هشدار سناتور آمریکایی درباره جنگ ترامپ علیه ایران
فرانسه در آتش اعتراضات؛ درگیری معترضان با پلیس در شهر‌های بزرگ
هزینه روزانه جنگ اوکراین با روسیه در سال ۲۰۲۷ از ۴۷۰ میلیون دلار فراتر می‌رود
دیپلماسی برای مهار ایران یا نجات ترامپ؟
ادعا‌های جنجالی ترامپ؛ از «تصاحب» گرینلند و ونزوئلا تا نابودی ادعایی توان نظامی ایران
زخمی شدن دست‌کم ۱۲ نفر در تیراندازی فلوریدا