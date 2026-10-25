باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌و‌گو با شبکه فاکس‌نیوز تهدیدات پیشین خود را تکرار کرد و گفت که باید درباره ایران تصمیم بگیرد و میان دستیابی به توافق با تهران یا «از بین بردن آنها» یکی را انتخاب کند.

ترامپ مدعی شد آمریکا کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و تردد تجاری از این تنگه حتی از قبل از جنگ نیز بیشتر شده است. رئیس‌جمهور آمریکا همچنین ادعا کرد بیشتر تأسیسات هسته‌ای ایران نابود شده، اما واشنگتن فعالیت‌ها در کوه کلنگ اصفهان را زیر نظر دارد.

ترامپ همچنین باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا را به‌دلیل امضای برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) به‌شدت مورد انتقاد قرار داد و این توافق را «بدترین» توافق خواند. او در نخستین دوره ریاست‌جمهوری خود، آمریکا را از این توافق خارج کرد.

اظهارات ترامپ درباره باراک اوباما، رئیس جمهور اسبق آمریکا در حالی مطرح می‌شود که او روز گذشته در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، در تجمع‌های انتخاباتی ترامپ را به فساد متهم کرد، راهبرد او در قبال ایران را به باد انتقاد گرفت و از ظاهر تجملاتی تغییرات اعمال‌شده در کاخ سفید انتقاد کرد.

اوباما ادعا‌های دولت ترامپ درباره پیروزی در جنگ با ایران را به سخره گرفت. او استدلال کرد این جنگ به ایران اهرم اقتصادی بیشتری داده و به دلیل مسدود شدن تنگه هرمز، صادرکنندگان نفت را نگران کرده است. اوباما گفت: «ایران اکنون در تنگه هرمز، که نفت از طریق آن به جهان می‌رسد، قدرت وتو دارد.»

منبع: بریکینگ نیوز