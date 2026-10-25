باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - کارخانه شیر خشک بروجرد به‌عنوان یکی از واحد‌های فعال در حوزه صنایع غذایی و فرآوری محصولات لبنی، علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار داخلی، در زمینه صادرات نیز فعالیت دارد و با توسعه ظرفیت تولید خود می‌تواند نقش بیشتری در بازار‌های صادراتی ایفا کند.

مدیر تولید این کارخانه با اشاره به ظرفیت تولید و عملکرد صادراتی این مجموعه اظهار کرد: در حال حاضر، کارخانه شیر خشک بروجرد سالانه ۱۰ هزار تن محصول تولید می‌کند که بخشی از نیاز کشور را تأمین کرده و بخشی از محصولات آن نیز به بازار‌های خارجی صادر می‌شود.

وی افزود: در شش‌ماهه نخست امسال، میزان صادرات این کارخانه به ۵.۵ میلیون دلار رسیده است؛ رقمی که نشان‌دهنده ظرفیت این مجموعه در تولید محصولات صادرات‌محور و حضور در بازار‌های خارجی است.

اشتغال‌زایی برای ۷۰ نفر در کارخانه شیر خشک بروجرد

مدیر تولید کارخانه شیر خشک بروجرد با اشاره به نقش این واحد صنعتی در ایجاد فرصت‌های شغلی گفت: فعالیت این کارخانه زمینه اشتغال ۷۰ نفر را فراهم کرده و تداوم فعالیت و توسعه ظرفیت تولید آن می‌تواند در تقویت اشتغال صنعتی منطقه نیز مؤثر باشد.

صنایع مرتبط با فرآوری محصولات لبنی، علاوه بر ایجاد ارزش افزوده برای مواد اولیه، می‌توانند با توسعه بازار فروش و افزایش صادرات، به رونق فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی کمک کنند. در این میان، افزایش ظرفیت تولید و تکمیل طرح‌های توسعه‌ای از عوامل مهم در تقویت توان رقابتی واحد‌های صنعتی به شمار می‌رود

ظرفیت تولید با راه‌اندازی فاز دوم به ۲۰ هزار تن می‌رسد

وی با اشاره به برنامه توسعه این کارخانه تصریح کرد: با تکمیل و راه‌اندازی فاز دوم، ظرفیت تولید سالانه کارخانه شیر خشک بروجرد از ۱۰ هزار تن فعلی به ۲۰ هزار تن افزایش خواهد یافت

به گفته مدیر تولید این مجموعه، اجرای این طرح توسعه‌ای می‌تواند ظرفیت تولید کارخانه را دو برابر کند و زمینه افزایش عرضه محصولات به بازار داخلی و توسعه فعالیت‌های صادراتی را فراهم سازد.

افزایش ظرفیت تولید، در کنار حفظ بازار‌های موجود و گسترش بازار‌های صادراتی، از جمله فرصت‌هایی است که با تکمیل فاز دوم این کارخانه پیش روی مجموعه قرار خواهد گرفت؛ موضوعی که در صورت بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های جدید، می‌تواند به تقویت جایگاه این واحد صنعتی در زنجیره تولید و فرآوری محصولات لبنی کمک کند.

کارخانه شیر خشک بروجرد با تولید سالانه ۱۰ هزار تن محصول، صادرات ۵.۵ میلیون دلاری در نیمه نخست امسال و اشتغال‌زایی برای ۷۰ نفر، در مسیر توسعه فعالیت‌های تولیدی و صادراتی قرار دارد؛ مسیری که با تکمیل فاز دوم و افزایش ظرفیت تولید به ۲۰ هزار تن در سال، می‌تواند وارد مرحله تازه‌ای از توسعه شود.