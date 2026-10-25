باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - لرستان با برخورداری از ظرفیت‌های قابل‌توجه در حوزه کشاورزی، اراضی زراعی و باغی و توان تولید انواع محصولات کشاورزی، یکی از استان‌های مستعد کشور در این بخش محسوب می‌شود؛ ظرفیتی که علاوه بر تأمین بخشی از نیاز‌های غذایی، نقش مهمی در ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی مناطق روستایی و افزایش درآمد بهره‌برداران دارد.

مدیرکل جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به گستردگی اراضی کشاورزی استان اظهار کرد: بر اساس آمار‌های ارائه‌شده، مجموع اراضی کشاورزی لرستان حدود ۸۰۰ هزار هکتار است که از این میزان، نزدیک به ۱۸۵ هزار هکتار را اراضی آبی تشکیل می‌دهد.

این آمار نشان‌دهنده ظرفیت قابل‌توجه استان برای فعالیت‌های کشاورزی است؛ ظرفیتی که بهره‌برداری مؤثر از آن می‌تواند زمینه افزایش تولید، ارتقای بهره‌وری و تقویت جایگاه کشاورزی در اقتصاد منطقه را فراهم کند.

ارزش ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی تولیدات کشاورزی لرستان

بخش کشاورزی لرستان از نظر ارزش اقتصادی تولیدات نیز جایگاه مهمی در اقتصاد استان دارد. برآورد‌های ارائه‌شده، ارزش اقتصادی تولیدات این بخش را حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد؛ رقمی که بیانگر اهمیت تولیدات کشاورزی در چرخه اقتصادی استان و ضرورت توجه بیشتر به زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های این حوزه است.

کشاورزی علاوه بر تولید محصولات غذایی و تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع وابسته، در رونق فعالیت‌های اقتصادی مناطق روستایی نیز نقش‌آفرین است. ازاین‌رو، توسعه این بخش می‌تواند آثار گسترده‌ای بر درآمد کشاورزان، فعالیت واحد‌های فرآوری، زنجیره توزیع و بازار محصولات کشاورزی داشته باشد.

اشتغال و معیشت هزاران خانوار در گرو رونق کشاورزی

یکی از مهم‌ترین ابعاد کشاورزی در لرستان، نقش آن در ایجاد اشتغال و تأمین معیشت خانوارهاست. فعالیت‌های زراعی، باغداری، دامپروری و مشاغل وابسته به تولید و عرضه محصولات کشاورزی، بخش مهمی از فعالیت اقتصادی در مناطق روستایی استان را تشکیل می‌دهند.

بر اساس آمار‌های اولیه ارائه‌شده، رقم حدود ۱۲۰ هزار نفر برای اشتغال مستقیم یا مرتبط با این بخش مطرح شده است؛ آماری که برای انتشار قطعی، نیازمند تطبیق با داده‌های رسمی و مشخص شدن تعریف اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در بخش کشاورزی است.

همچنین رقم حدود ۳ میلیون تن برای مجموع تولید محصولات کشاورزی استان مطرح شده که جزئیات آن باید با آمار رسمی تولید محصولات مختلف تطبیق داده شود.

از ظرفیت تولید تا ضرورت افزایش بهره‌وری

با توجه به گستردگی اراضی کشاورزی و ارزش اقتصادی تولیدات این بخش، استفاده بهینه از منابع آب و خاک، توسعه روش‌های نوین آبیاری، افزایش بهره‌وری در واحد‌های تولیدی و تقویت زیرساخت‌های نگهداری و فرآوری محصولات، از جمله محور‌های مهم برای ارتقای عملکرد کشاورزی لرستان به شمار می‌روند.

در کنار این موارد، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی می‌تواند به کاهش ضایعات محصولات، افزایش ارزش افزوده و فراهم شدن زمینه عرضه محصولات با کیفیت و قابلیت رقابت بیشتر در بازار کمک کند.

تقویت ارتباط میان تولیدکنندگان، صنایع فرآوری و شبکه‌های بازاریابی نیز می‌تواند در بهبود وضعیت فروش محصولات و افزایش سهم کشاورزان از ارزش نهایی تولید مؤثر باشد.