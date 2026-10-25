باشگاه خبرنگاران جوان - هادی حق‌شناس، استاندار گیلان امروز (یکشنبه ۳ آبان ماه) در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به تلاش دولت برای حل مشکلات واحد‌های تولیدی استان گفت: در این جلسه، مسائل و مشکلات تعدادی از واحد‌های صنعتی و تولیدی گیلان در حوزه‌های مختلف مالی، تأمین مواد اولیه، بدهی به دستگاه‌های خدمات‌رسان و نیاز به تسهیلات بانکی مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم برای تسهیل فعالیت این واحد‌ها اتخاذ شد.

او به مشکلات کارخانه چوکا طی سالیان گذشته اشاره کرد و افزود: این مجموعه از جمله واحد‌های مهم صنعتی استان است که با بدهی قابل‌توجه به برخی دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله شرکت‌های برق، آب و گاز، مواجه است. در نشست امروز مقرر شد با ایجاد فرصت و تنفس در پرداخت بخشی از بدهی‌ها، زمینه استمرار فعالیت این کارخانه و بازگشت آن به روال عادی تولید فراهم شود.

حمایت از بازگشت شرکت فولادی رشت به ظرفیت تولید پیشین

استاندار گیلان همچنین با اشاره به بررسی مشکلات یکی از شرکت‌های فولادی مستقر در شهر صنعتی رشت تصریح کرد: این شرکت به دلیل مشکلات مدیریتی و تغییرات مالکیتی با انباشت بدهی به برخی دستگاه‌ها از جمله شرکت‌های برق و گاز مواجه شده است که در این جلسه برای ایجاد فرصت لازم به منظور رفع مشکلات و بازگشت شرکت به ظرفیت تولید پیشین، تصمیماتی اتخاذ شد.

بررسی تسهیلات سرمایه ثابت و سرمایه در گردش واحد‌های جدید

حق‌شناس همچنین از بررسی درخواست تعدادی از واحد‌های تولیدی جدید برای دریافت تسهیلات بانکی خبر داد و گفت: این واحد‌ها برای تأمین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش مورد نیاز خود درخواست تسهیلات داشتند که درخواست‌های مطرح شده در جلسه بررسی و موارد لازم به تصویب رسید.

به گفته او، پیگیری مشکلات واحد‌های تولیدی، تسهیل دسترسی آنها به منابع مالی و رفع موانع موجود در تعامل با دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان از جمله اقدامات ضروری برای حفظ ظرفیت‌های صنعتی استان، استمرار تولید و حمایت از فعالیت بنگاه‌های اقتصادی گیلان است.

منبع: روابط عمومی استانداری گیلان