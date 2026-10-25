تیم فوتبال سپاهان اصفهان موفق شد در چهارچوب هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال با نتیجه چهار بر صفر مس شهربابک را مغلوب کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بازی  تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و مس شهربابک در چهارچوب هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه در ورزشگاه نقش جهان برگزار شد که در نهایت این دیدار با برتری چهار بر صفر سپاهان به پایان رسید.

ترکیب سپاهان

حسین حسینی، محمدامین حزباوی، هادی محمدی، احسان حاجی‌صفی، امید نورافکن، عارف حاجی‌عیدی، آرش رضاوند، عباس حبیبی، محمدمهدی لطفی، مهدی لیموچی و کسری طاهری

ترکیب  مس شهر بابک

محمدرضا قویدل، محمد آژیر، مهدی محمدی، محمدعلی عبداللهی، اکبر کربلایی، محمدرضا رئوفی‌منش، علیرضا عنایت‌زاده، مجید تاجیک، مجتبی هاشمی‌نسب، محمدجواد پورعوض و علیرضا ولی‌زاده

در همان دقایق ابتدایی شوک به تیم میهمان وارد شد؛ محمدرضا رئوفی‌منش در دقیقه ۹ بازی به دلیل تکل خشن و بعد از بازبینی صحنه توسط کمک داور ویدیویی، با دریافت کارت قرمز مستقیم از زمین بازی اخراج شد.

فشار حملات شاگردان محرم نویدکیا ادامه داشت و طلایی‌پوشان به فاصله ۲ دقیقه در دقایق ۱۲ و ۱۴ دو مرتبه دروازه مس را باز کردند؛ ابتدا حرکت خوب احسان حاجی‌صفی با پاس رو به بیرون برای مهدی لیموچی همراه شد و این بازیکن با ضربه‌ای دقیق گل اول را به ثمر رساند. در ادامه نیز پاس در عرض محمدمهدی لطفی در دهانه دروازه به کسری طاهری رسید و این مهاجم توانست گل دوم را به نام خودش ثبت کند.

فشار حملات طلایی‌پوشان ادامه داشت و امید نورافکن موفق شد در دقیقه ۳۲ با یک سوپرگل سومین گل را وارد دروازه میهمان کند؛ دفع مدافع مس در پشت محوطه به نورافکن رسید و این بازیکن توانست با شوت تماشایی و پرقدرت توپ را به گوشه‌ دروازه مس بفرستد.

این پایان کار نبود و سپاهان در دقیقه ۵۹ موفق شد گل چهارم را نیز به ثمر برساند؛ ارسال نورافکن در محوطه جریمه و حوالی نقطه پنالتی با ضربه سر تماشایی کسری طاهری برای چهارمین‌بار به تور مس رسید.

سپاهان با این نتیجه با ۲۰ امتیاز به رتبه دوم صعود کرد و مس شهر بابک  نیز با ۵ امتیاز در رتبه هجدهم ایستاد.

 

برچسب ها: تیم سپاهان اصفهان ، لیگ برتر فوتبال
خبرهای مرتبط
اسامی محرومان هفته دهم لیگ برتر اعلام شد
لیگ برتر فوتبال؛
ماموریت پرسپولیس برای فاصله گرفتن از رقبا/ کار آسان سپاهان مقابل قعرنشین لیگ
شافعی:
استفاده نکردن از موقعیت‌ها برای پرسپولیس دردسرساز می‌شود
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نارضایتی سهراب از دفاع راست استقلال؛ خرید جدید در نیم‌فصل در راه است؟
پرسپولیس ۰ - ۱ فولاد خوزستان/ شکست سرخپوشان در شب گلزنی وحید امیری
ماموریت پرسپولیس برای فاصله گرفتن از رقبا/ کار آسان سپاهان مقابل قعرنشین لیگ
علی تاجرنیا برکنار شد!
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر فولاد خوزستان
۳ کشتی گیر ایران در روز دوم رقابت‌های قهرمانی جهان به نیمه نهایی رسیدند
کارشکنی امارات مانع اعزام جودوکاران ایران شد
غلامرضا فرخی نخستین طلایی ایران شد + فیلم
پیمانکار چمن آزادی: زمین برای بهره‌برداری به ۱۲ هفته زمان نیاز دارد+فیلم
کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛ احمدی‌وفا هم نقره‌ گرفت
آخرین اخبار
تکذیب ادعا علیه وزیر ورزش/ پیگیری قانونی انتشار ادعاهای کذب
سپاهان اصفهان ۴ - ۰ مس شهر بابک/ جشنواره گل طلایی‌پوشان در اصفهان
علی اسکو برنزی شد
غلامرضا فرخی نخستین طلایی ایران شد + فیلم
سهرابی و هدایتی در فینال/ ساروی راهی رده بندی شد
شکست کاپیتان تیم ملی کشتی فرنگی؛ ساروی از صعود به فینال بازماند
کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛ سهرابی با شکست حریف روس فینالیست شد
کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛ هدایتی چهارمین فینالیست ایران در آستانه
پیام احمدی به مدال نقره رسید
کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛ احمدی‌وفا هم نقره‌ گرفت
پرسپولیس ۰ - ۱ فولاد خوزستان/ شکست سرخپوشان در شب گلزنی وحید امیری
کارشکنی امارات مانع اعزام جودوکاران ایران شد
سکان مدیریت استقلال به مصطفی متدین سپرده شد
۳ کشتی گیر ایران در روز دوم رقابت‌های قهرمانی جهان به نیمه نهایی رسیدند
پیمانکار چمن آزادی: زمین برای بهره‌برداری به ۱۲ هفته زمان نیاز دارد+فیلم
توضیح وزارت ورزش و جوانان درباره برگزاری نمایشگاه فیتکس در تهران
با کمیته مسئولیت اجتماعی فدراسیون فوتبال از جرایم جایگزین تا اجرای طرح «پس از سوت پایان»
مسابقات پارکور قهرمانی کشور برترین‌های خود را شناخت
علی تاجرنیا برکنار شد!
واکنش فدراسیون تنیس ایران به کارشکنی کویت؛ میزبانی را به کشوری بدهید که توانایی صدور روادید را داشته باشد
ثابت‌قدم: بازسازی ورزشگاه آزادی با وجود تعطیلی‌ها و شرایط جنگی ادامه دارد+ فیلم
نارضایتی سهراب از دفاع راست استقلال؛ خرید جدید در نیم‌فصل در راه است؟
ماموریت پرسپولیس برای فاصله گرفتن از رقبا/ کار آسان سپاهان مقابل قعرنشین لیگ
ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر فولاد خوزستان
بوکس جوانان جهان/ مدال مصباحی قطعی شد
سفر مستقیم تراکتور به امارات برای دیدار با العین
دورتموند به صدرجدول رفت
مجمع عمومی سالیانه پرسپولیس به تعویق افتاد + عکس
چلسی ۰ - ۲ تاتنهام/ برد ارزشمند اسپرز در استمفوردبریج + فیلم
واکنش فدراسیون تنیس ایران به کارشکنی کویت در عدم صدور روادید برای ملی پوشان پدل