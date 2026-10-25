باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - بازی تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و مس شهربابک در چهارچوب هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال، از ساعت ۱۶:۳۰ دقیقه در ورزشگاه نقش جهان برگزار شد که در نهایت این دیدار با برتری چهار بر صفر سپاهان به پایان رسید.

ترکیب سپاهان

حسین حسینی، محمدامین حزباوی، هادی محمدی، احسان حاجی‌صفی، امید نورافکن، عارف حاجی‌عیدی، آرش رضاوند، عباس حبیبی، محمدمهدی لطفی، مهدی لیموچی و کسری طاهری

ترکیب مس شهر بابک

محمدرضا قویدل، محمد آژیر، مهدی محمدی، محمدعلی عبداللهی، اکبر کربلایی، محمدرضا رئوفی‌منش، علیرضا عنایت‌زاده، مجید تاجیک، مجتبی هاشمی‌نسب، محمدجواد پورعوض و علیرضا ولی‌زاده

در همان دقایق ابتدایی شوک به تیم میهمان وارد شد؛ محمدرضا رئوفی‌منش در دقیقه ۹ بازی به دلیل تکل خشن و بعد از بازبینی صحنه توسط کمک داور ویدیویی، با دریافت کارت قرمز مستقیم از زمین بازی اخراج شد.

فشار حملات شاگردان محرم نویدکیا ادامه داشت و طلایی‌پوشان به فاصله ۲ دقیقه در دقایق ۱۲ و ۱۴ دو مرتبه دروازه مس را باز کردند؛ ابتدا حرکت خوب احسان حاجی‌صفی با پاس رو به بیرون برای مهدی لیموچی همراه شد و این بازیکن با ضربه‌ای دقیق گل اول را به ثمر رساند. در ادامه نیز پاس در عرض محمدمهدی لطفی در دهانه دروازه به کسری طاهری رسید و این مهاجم توانست گل دوم را به نام خودش ثبت کند.

فشار حملات طلایی‌پوشان ادامه داشت و امید نورافکن موفق شد در دقیقه ۳۲ با یک سوپرگل سومین گل را وارد دروازه میهمان کند؛ دفع مدافع مس در پشت محوطه به نورافکن رسید و این بازیکن توانست با شوت تماشایی و پرقدرت توپ را به گوشه‌ دروازه مس بفرستد.

این پایان کار نبود و سپاهان در دقیقه ۵۹ موفق شد گل چهارم را نیز به ثمر برساند؛ ارسال نورافکن در محوطه جریمه و حوالی نقطه پنالتی با ضربه سر تماشایی کسری طاهری برای چهارمین‌بار به تور مس رسید.

سپاهان با این نتیجه با ۲۰ امتیاز به رتبه دوم صعود کرد و مس شهر بابک نیز با ۵ امتیاز در رتبه هجدهم ایستاد.