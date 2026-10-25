ترافیک سنگین در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران و محور شهریار ـ تهران

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، اعلام کرد: ترافیک وسایل نقلیه در محدوده پایانه شهید کلانتری و حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران و برخی مقاطع محور شهریار ـ تهران سنگین است.

وی افزود: ترافیک در محدوده عوارضی اول آزادراه ساوه ـ تهران نیز نیمه‌سنگین گزارش شده است.

او گفت: تردد در مسیرهای رفت و برگشت محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن و آزادراه‌های تهران ـ پردیس، تهران ـ شمال و قزوین ـ رشت روان است.