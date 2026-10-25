باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه محمدی- خه‌بات قمری اظهار کرد: بر اساس تحلیل آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی،از ظهر چهارشنبه تا پایان هفته، استان در دامنه ناپایداری‌های جوی قرار می‌گیرد و در برخی ساعات، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد رخ خواهد داد.

وی با اشاره به وضعیت دمایی استان بیان کرد: طی سه روز آینده تغییرات قابل‌توجهی در دمای هوا پیش‌بینی نمی‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان کردستان در پایان با اشاره به تداوم تغییرات جوی در روز‌های آینده، بر ضرورت پیگیری اطلاعیه‌ها و پیش‌بینی‌های رسمی هواشناسی برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی استان تأکید کرد.