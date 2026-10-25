شبکه الجزیره به نقل از یک مقام ایرانی سفر هیئت قطری به تهران را تأیید کرد و آن را در چارچوب تبادلات معمول میان دو کشور دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یک مقام ارشد ایرانی در گفت‌و‌گو با شبکه الجزیره تأیید کرد که هیئتی از قطر امروز به تهران سفر کرده است.

این مقام که به شرط ناشناس ماندن صحبت می‌کرد، گفت این سفر در چارچوب تبادلات معمول میان دو کشور در شرایط افزایش تنش‌ها انجام شده است.

او افزود: «مانع اصلی دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک، میانجی‌گری نیست، بلکه امتناع آمریکا از پذیرش مطالبات مشروع ایران و نقض مداوم تعهداتش از سوی این کشور است».

شب گذشته شبکه العربیه به نقل از منابع ناشناس مدعی شد که ایران از طریق میانجی‌های پاکستانی پیشنهاد جدیدی به آمریکا ارائه کرده است که بر اساس آن، تهران در ازای لغو محاصره دریایی، تنگه هرمز را بازگشایی می‌کند.

در همین حال، سید عباس عراقچی، وزیر خارجه کشورمان هفته گذشته نیز اعلام کرده بود که مذاکرات با طرف آمریکایی به صورت غیرمستقیم و از طریق پاکستان و قطر به صورت مستمر ادامه دارد. عراقچی با اشاره به طرح هفت روزه برای بازگشایی تنگه هرمز، گفته بود که آمریکایی‌ها اطلاع داده‌اند با آن «موافق» هستند، اما قصد دارند چند بند دیگر به آن اضافه کنند.

منبع: الجزیره