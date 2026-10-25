باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی - مراسم استقبال از زهرا رحیمی دارنده مدال نقره پاراتکواندو در بازی‌های پاراآسیایی آیچی ناگویا با خضور مردم و مسئولان ورزش استان در خانه تکواندوی تبریز برگزار شد.

زهرا رحیمی در دیدار نهایی این وزن برابر یوجیه لی از چین قرار گرفت و با نتیجه سه بر دو در مجموع راند‌ها شکست خورد. او راند نخست را با نتیجه چهار بر صفر به سود خود پایان داد، اما در دو راند بعدی با نتایج چهار بر صفر وهشت بر صفر مغلوب حریف چینی شد.

زهرا رحیمی، ملی‌پوش پاراتکواندوی ایران، در رقابت‌های وزن ۵۷- کیلوگرم کلاس K۴۴ بازی‌های پاراآسیایی آیچی–ناگویا به مدال نقره دست یافت.