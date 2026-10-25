وزارت ورزش و جوانان با تکذیب قاطع ادعای مطرح‌شده درباره محکومیت احمد دنیامالی اعلام کرد، هیچ‌گونه حکم محکومیتی علیه وی در پرونده مورد اشاره وجود ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت ورزش و جوانان اعلام کرد: در پی انتشار ادعاهایی درباره محکومیت احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان، این وزارتخانه ضمن رد صریح مطالب منتشرشده تاکید می‌کند که ادعای محکومیت وزیر ورزش و جوانان اساساً کذب و فاقد صحت است.

برخلاف مطالب مطرح‌شده، در پرونده مورد اشاره هیچ‌گونه محکومیتی برای دنیامالی وجود نداشته و حکم تبرئه وی از اتهام انتسابی نیز در همان زمان صادر شده است.

همچنین تمامی اسناد و مستندات قانونی مربوط به صدور حکم تبرئه وزیر ورزش و جوانان در اختیار مراجع قضایی و بخش حقوقی وزارتخانه قرار دارد و ادعاهای منتشرشده با مفاد این مستندات مغایرت آشکار دارد.

وزارت ورزش و جوانان تأکید می‌کند انتشار مطالب خلاف واقع و انتساب محکومیت قضایی، آن هم برخلاف مستندات موجود، اقدامی غیرقابل قبول است و افرادی که با طرح یا انتشار آگاهانه این ادعاهای کذب موجب تشویش افکار عمومی و خدشه به اعتبار اشخاص شده‌اند، از طریق مراجع قضایی و قانونی مورد پیگیری قرار خواهند گرفت.

برچسب ها: احمد دنیامالی ، وزارت ورزش ، تکذیبیه
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