منچستریونایتد در هفته هشتم لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه خانگی اش اولدترافورد مقابل بورنموث شکست خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته هشتم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال منچستریونایتد بحران زده در ورزشگاه خانگی اش اولدترافورد به مصاف بورنموث رفت.
رایان ویتور در دقیقه ۳۸ گل نخست بورنموث را زد تا ورزشگاه غرق در سکوت شود.
۵ دقیقه بعد مارکوس تاورنیر گل دوم بورنموث را زد تا اختلاف به ۲ گل برسد.
نیمه نخست با برتری ۲ گله بورنموث به پایان رسید.
در نیمه دوم نیز تلاشهای شاگردان مایکل کریک ثمری نداشت و اوانیلسون در دقیقه ۷۱ گل سوم بورنموث را زد تا ورزشگاه اولدترافورد به ماتم کدهای تبدیل شود.
درنهایت بورنموث در اولدترافورد به پیروزی ارزشمند ۳ - ۰ دست یافت تا با ۹ امتیاز در رده سیزدهم جدول قرار بگیرد.
منچستریونایتد نیز با ۷ امتیاز در رده شانزدهم جدول قرار گرفته است.