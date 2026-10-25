باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

چه کسانی نمی‌خواهند حضور نسل زد در تجمعات را ببینند؟ + فیلم

دشمن چه بخواهد و چه نخواهد، جوانان و نوجوانان پای انقلاب اسلامی ایستاده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دشمن چه بخواهد و چه نخواهد، جوانان و نوجوانان کشور به انتخاب خود پای انقلاب اسلامی ایران ایستاده اند اما هنوز هم کسانی هستند که نمی‌خواهند و نمی‌توانند این حضور را ببینند.

مطالب مرتبط
چه کسانی نمی‌خواهند حضور نسل زد در تجمعات را ببینند؟ + فیلم
young journalists club

ماجرای خانواده‌ای که با ۶ فرزند در تجمعات شبانه حضور دارند + فیلم

چه کسانی نمی‌خواهند حضور نسل زد در تجمعات را ببینند؟ + فیلم
young journalists club

نشانه‌های قوی از افول ایالات متحده آمریکا + فیلم

چه کسانی نمی‌خواهند حضور نسل زد در تجمعات را ببینند؟ + فیلم
young journalists club

روایت رهبر شهید انقلاب از روز‌های اندوه امیرالمؤمنین (ع) در فراق حضرت زهرا (س) + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
ماجرای ترور نافرجام محمدرضا پهلوی در کاخ مرمر + فیلم
۵۴۱

ماجرای ترور نافرجام محمدرضا پهلوی در کاخ مرمر + فیلم

۰۴ . آبان . ۱۴۰۵
 دموکراسی پوشالی آمریکا از زبان آلن اکباتانی! + فیلم
۴۸۵

 دموکراسی پوشالی آمریکا از زبان آلن اکباتانی! + فیلم

۰۴ . آبان . ۱۴۰۵
 راهبرد ایران در تنگه هرمز؛ افزایش هزینه‌های جنگ و فشار بر ترامپ! + فیلم
۴۵۷

 راهبرد ایران در تنگه هرمز؛ افزایش هزینه‌های جنگ و فشار بر ترامپ! + فیلم

۰۴ . آبان . ۱۴۰۵
اوباما علیه ترامپ + فیلم
۴۴۴

اوباما علیه ترامپ + فیلم

۰۴ . آبان . ۱۴۰۵
 ترکیب دمنوش آویشن با عسل به افزایش ایمنی بدن کمک می‌کند + فیلم
۳۹۵

 ترکیب دمنوش آویشن با عسل به افزایش ایمنی بدن کمک می‌کند + فیلم

۰۴ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha