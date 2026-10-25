\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0634\u0645\u0646 \u0686\u0647 \u0628\u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0648 \u0686\u0647 \u0646\u062e\u0648\u0627\u0647\u062f\u060c \u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0648 \u0646\u0648\u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u0628\u0647 \u0627\u0646\u062a\u062e\u0627\u0628 \u062e\u0648\u062f \u067e\u0627\u06cc \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0633\u062a\u0627\u062f\u0647 \u0627\u0646\u062f \u0627\u0645\u0627 \u0647\u0646\u0648\u0632 \u0647\u0645 \u06a9\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u062e\u0648\u0627\u0647\u0646\u062f \u0648 \u0646\u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u0646\u062f \u0627\u06cc\u0646 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0631\u0627 \u0628\u0628\u06cc\u0646\u0646\u062f.\n