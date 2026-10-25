باشگاه‌خبرنگاران‌جوان؛ محبوبه‌کباری - حبیب‌الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به روند تکمیل و افتتاح واحدهای مسکونی اظهار کرد: با توجه به گزارش‌های ارائه‌شده، تأکید شده است که با تمرکز و پیگیری بیشتر، این ۷۰ هزار واحد هرچه سریع‌تر به مرحله افتتاح برسند.

وی افزود: با توجه به تخصیص اعتبارات مناسب برای زیرساخت‌ها در استان‌ها، لازم است عقب‌ماندگی‌های این حوزه نیز با همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان، به‌ویژه وزارت نیرو، جبران شود تا واحدهای آماده‌شده هم‌زمان با تکمیل زیرساخت‌ها به بهره‌برداری برسند.

آمادگی نزدیک به هزار واحد استیجاری برای تحویل به زوج‌های جوان

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به برنامه تحویل واحدهای مسکونی استیجاری به زوج‌های جوان گفت: قرار بود هفته گذشته نخستین واحدها در استان گیلان به متقاضیان تحویل داده شود، اما هماهنگی‌های لازم برای اجرای این برنامه زمان‌بر شد.

طاهرخانی ادامه داد: بر اساس رصدهای انجام‌شده، اقدامات اجرایی و تجهیزاتی برای نزدیک به هزار واحد به پایان رسیده است و اکنون منتظر هماهنگی با استانداران هستیم تا فرایند تحویل این واحدها و برگزاری مراسم مربوطه انجام شود.

۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه‌تمام در انتظار تأمین مالی

وی با اشاره به وجود حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی نیمه‌تمام در سراسر کشور اظهار کرد: بخش عمده‌ای از این پروژه‌ها به دلیل تأمین نشدن منابع مالی متوقف شده‌اند و سازندگان، انبوه‌سازان و مالکان حقیقی و حقوقی پیگیر اتصال پروژه‌های خود به تسهیلات بانکی هستند.

طاهرخانی با بیان اینکه در این زمینه دو موضوع اصلی، تسهیل دسترسی به تسهیلات و افزایش سقف وام‌هاست، تصریح کرد: در حال حاضر، بستر لازم در سامانه «تم» فراهم شده است و سازندگان، مالکان و انبوه‌سازان می‌توانند پروژه‌های خود را در این سامانه ثبت کنند تا برای اتصال به شبکه بانکی و دریافت تسهیلات در سقف‌های موجود اقدام شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: رایزنی‌ها با بانک مرکزی برای افزایش سقف تسهیلات این پروژه‌ها در حال نهایی شدن است تا دست‌کم در طول دوره مشارکت مدنی، امکان افزایش تسهیلات تا سطح وام‌های در نظر گرفته‌شده برای واحدهای حمایتی مسکن فراهم شود.

وی با اشاره به تسهیلات ۸۵۰ میلیون تومانی بخش مسکن گفت: این تسهیلات دوره مشارکت مدنی و فروش اقساطی را پوشش می‌دهد، اما برای پروژه‌های نیمه‌تمام، مذاکراتی با بانک مرکزی انجام شده است تا علاوه بر تسهیلات مربوط به دوره مشارکت و فروش اقساطی، منابع مالی دیگری نیز برای تکمیل این پروژه‌ها در طول دوره مشارکت اختصاص یابد.

طاهرخانی خاطرنشان کرد: اجرای این پیشنهاد منوط به تصویب هیئت عالی بانک مرکزی است و در صورت نهایی شدن، می‌تواند به تأمین مالی و تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام مسکن کمک کند.