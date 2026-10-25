بازی تیم‌های فوتبال پیکان و ملوان در هفته دهم لیگ برتر فوتبال با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - دیدار تیم‌های فوتبال  پیکان و ملوان از هفته دهم لیگ برتر در ورزشگاه پارس قوامین برگزار  شد و در نهایت این بازی  با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

ترکیب پیکان

حسین پورحمیدی، امیرحسین غلامی، علی دهقان ، صائب محبی، حجت‌الله احمدی، رضا شکاری، فرید امیری، امیرعلی مددی‌زاده، جعفر اسدی، عرفان جمشیدی و حسن شوشتری.

سرمربی: ساکت الهامی

ترکیب ملوان انزلی

فرزاد طیبی‌پور، ضرغام سعداوی، امیررضا افسرده، سعید کریمی، جعفر حسین‌پور، فرحان جعفری، حسین پاپی، حسین صادقی، عرفان شهریاری، ماهان بهشتی و علیرضا رمضانی

سرمربی: مازیار زارع

در دقیقه ۲۳، عرفان جمشیدی بازیکن تیم میزبان با خطای که انجام داد از زمین بازی اخراج شد و پیکان ۱۰ نفره به کار خود ادامه داد. در دقیقه ۳۰ رضا شکاری در محوطه هجده قدم توانست با شوت محکم دروازه ملوان را باز کند اما این پایان کار نبود و در دقیقه ۳۶ عرفان شهریاری بازی را به تساوی کشاند.

در نهایت نیمه اول با تساوی دو تیم به پایان رسید. در نیمه دوم دو تیم موفق نشدند دروازه‌های یکدیگر را باز کنند و بازی با همان نتیجه نیمه اول به پایان رسید.

پیکان با این تساوی ۱۰ امتیازی شد و در رده دوازدهم ایستاد و ملوان با ۹ امتیازی شد و در رده سیزدهم قرار گرفت.

 

برچسب ها: تیم فوتبال پیکان تهران ، تیم ملوان بندر انزلی
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