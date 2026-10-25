لیورپول در هفته هشتم لیگ برتر انگلیس در ورزشگاه خانگی اش آنفیلد مقابل برایتون به برتری دست یافت و به رده چهارم جدول صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - در ادامه مسابقات هفته هشتم لیگ برتر انگلیس تیم فوتبال لیورپول در ورزشگاه خانگی اش آنفیلد میزبان برایتون بود که این دیدار با برتری ۲ - ۰ شاگردان ایرائولا به پایان رسید.
پاسکال گروس هافبک آلمانی برایتون در دقیقه ۱۷ به اشتباه دروازه خودی را باز کرد.
۴ دقیقه بعد الکساندر ایساک ستاره سوئدی لیورپول دروازه برایتون را باز کرد تا اختلاف به ۲ گل برسد.
در ادامه علی رغم موقعیتهای ۲ تیم توپی از خط دروازهها رد نشد تا لیورپول به یک برد شیرین خانگی دست پیدا کند.
لیورپول با این پیروزی ۱۵ امتیازی شد و به رده چهارم جدول صعود کرد.
برایتون نیز با این شکست همچنان با ۱۶ امتیاز در رده سوم جدول قرار گرفته است.