تیم فوتبال استقلال خوزستان در هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال مقابل شمس‌آذر قزوین به برتری ۲ بر صفر دست پیدا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم‌های  فوتبال استقلال خوزستان و شمس‌آذر قزوین امروز (یکشنبه) در چارچوب هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار با برتری ۲ بر صفر استقلال خوزستان به پایان رسید.

ترکیب استقلال خوزستان

محمدامین رضایی، امیرحسین فرهادی، فرزاد جعفری، محمدمهدی احمدی، محمدرضا مهدی‌زاده، عباس شرفی، محمد اهل‌شاخه، عارف رستمی، عرفان سازگاری، امید محمدی و جواد زرگان

ترکیب شمس‌آذر قزوین

ادیب زارعی، امیر طاهر، محمدرضا رضایی، محمد نژادمهدی، احمد نصیری، مهدی ممی‌زاده، امیرمحمد محکم‌کار، میلاد سورگی، رضا محمدی و محمدمهدی منصوری

استقلال خوزستان که روزهای چندان خوبی را در لیگ برتر پشت سر نمی‌گذاشت، پس از ۲ شکست متوالی مقابل گل‌گهر سیرجان و خیبر خرم‌آباد برای پایان دادن به ناکامی‌های خود در این مسابقه به دنبال پیروزی بود.

شمس‌آذر قزوین که هفته گذشته سپاهان را متوقف کرده بود با انگیزه‌های زیادی در این مصاف بیرون از خانه پا به زمین مسابقه گذاشت.

در نیمه نخست استقلال خوزستان عملکرد بهتری داشت و چند موقعیت خطرناک روی دروازه حریف ایجاد کرد اما نتوانست از فرصت‌های خود استفاده کند تا ۲ تیم با تساوی بدون گل راهی رختکن شوند.

در نیمه دوم نیز استقلال خوزستان نمایش بهتری از خود ارائه داد و خیلی زود به گل رسید؛ جواد زرگان در دقیقه ابتدایی این نیمه موفق شد دروازه شمس‌آذر را باز کند تا میزبان از حریف خود پیش بیفتد.

در دقیقه ۸۷ سیدمهدی موسوی برای دومین بار موفق شد دروازه شمس‌آذر قزوین را باز کند تا تیر خلاص را بزند و پیروزی استقلال خوزستان را تضمین کند.

این بازی در نهایت با برتری ۲ بر صفر استقلال خوزستان به پایان رسید تا این تیم به یک پیروزی ارزشمند دست پیدا کند.

با این پیروزی تعداد امتیازهای استقلال خوزستان به عدد ۹ رسید و در رده چهاردهم جدول قرار گرفت؛ شمس‌آذر نیز با ۷ امتیاز در رده شانزدهم ایستاد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال خوزستان ، لیگ برتر فوتبال
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