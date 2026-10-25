مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:با ورود سامانه بارشی از سمت غرب و شمال‌غرب، از روز پنجشنبه به‌تدریج بارش‌ها در نوار غربی کشور آغاز خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: طی روزهای آتی، رگبار و رعدوبرق در ۱۲ استان شمالی و غربی کشور و ارتفاعات البرز رخ می دهد و احتمال وزش باد شدید نیز وجود دارد.

وی افزود: امشب در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و همچنین ارتفاعات و دامنه‌های البرز در استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران و سمنان، رگبار همراه با رعدوبرق و وزش باد شدید موقت را شاهد هستیم. 

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها، روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در برخی ساعات از سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز، شمال سمنان و مناطق شمالی خراسان (شمالی و رضوی)، رگبار پراکنده همراه با رعدوبرق و وزش باد رخ خواهد داد. همچنین در روز چهارشنبه، احتمال وقوع رگبار پراکنده دور از انتظار در برخی نقاط غرب، شمال‌غرب و غرب سواحل دریای خزر وجود دارد.

ضیائیان با اشاره به روند ورود سامانه‌های جدید جوی اظهار داشت: با ورود سامانه بارشی از سمت غرب و شمال‌غرب، از روز پنجشنبه به‌تدریج بارش‌ها در نوار غربی کشور آغاز خواهد شد.

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی در ادامه به وضعیت جوی جنوب کشور اشاره کرد و گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، روز یکشنبه در نیمه جنوبی کرمان، شمال و شرق هرمزگان، شرق فارس و جنوب سیستان و بلوچستان، و از روز دوشنبه تا چهارشنبه در مرکز و جنوب کرمان، شمال و شرق هرمزگان و برخی نقاط سیستان و بلوچستان، احتمال رشد ابرهای همرفتی و وقوع رگبار و رعدوبرق همراه با وزش باد شدید در ساعات بعد از ظهر وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: طی سه روز آینده، دریاهای خلیج فارس، غرب تنگه هرمز و دریای خزر مواج خواهند بود.

 

 

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
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