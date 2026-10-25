باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - به دنبال وقوع سیلاب اخیر در روستاهای سلماس، تیم‌های تخصصی کمیته امداد، گروه‌های جهادی سپاه و اداره بهزیستی همزمان و همراه با سایر ارگان های کمک رسان با حضور میدانی در مناطق آسیب‌دیده از جمله بخش کره سنی، ضمن ارزیابی خسارات، پرداخت کمک‌های نقدی و مستمری فوری، پاکسازی منازل و معابر و تأمین مسکن و نیازهای معیشتی خانوارها را با تمام توان آغاز کردند در همین راستا، خبرنگار ما طی مصاحبه‌های اختصاصی با رؤسا و مسئولان این نهادها، آخرین اقدامات انجام‌گرفته برای یاری‌رسانی به سیل‌زدگان را جویا شده است که جزئیات آن در ادامه می‌آید:

در کنار خانواده‌های سیل‌زده سلماس هستیم/ از تأمین مسکن تا بازسازی امید

مریم سلماسی رئیس بهزیستی سلماس گفت: در جریان حادثه اخیر سیل، با توجه به میزان خسارات وارده به منازل و وسایل زندگی مددجویان عزیز، با همراهی نهادهای امدادی و حمایتی، مجموعه‌ای از اقدامات فوری را در دستور کار خود قرار دادیم.

سلماسی افزود: در یکی از موارد سخت این حادثه، منزل و بخش قابل‌توجهی از لوازم زندگی یک مددجوی دارای معلولیت بینایی به‌طور کامل آسیب دید. بلافاصله برای حمایت از این عزیزان، مبلغ ۲۸ میلیون تومان برای خرید پوشاک و کفش اعضای خانواده تأمین کردیم و یک دستگاه بخاری گازی نیز در اختیارشان قرار گرفت. از آنجا که نگران آینده تحصیلی فرزندان دانش‌آموز این خانواده بودیم، کیف، کفش، لوازم‌التحریر و کتاب‌های آنان را به طور کامل تهیه کردیم تا آسیب‌های حادثه، خللی در تحصیل‌شان ایجاد نکند.

مریم سلماسی گفت: از سوی دیگر، با توجه به غیرقابل‌سکونت شدن منزل این خانواده، اقدامات لازم را برای تأمین مسکن استیجاری انجام دادیم و پیگیری‌های جدی برای تعمیر و بازسازی منزل آسیب‌دیده آغاز شده است.همچنین با مشارکت خوب جمعیت هلال‌احمر، لوازم ضروری منزل را برای تجهیز و آماده‌سازی محل سکونت جدید این خانواده تأمین کردیم.

رئیس بهزیستی سلماس در پایان گفت: در بخش دیگری از خدمات حمایتی، برای خانواده مددجوی عزیزی که در حادثه سیل جان خود را از دست داده بود، کمک‌هزینه برگزاری مراسم تدفین و ترحیم را پرداخت کردیم. همچنین به‌منظور جبران بخشی از خسارات وارده به منزل یک زن سرپرست خانوار، کمک‌هزینه‌ای جهت بازسازی خانه آسیب‌دیده‌اش اختصاص دادیم.

حضور ۱۲۰ جهادگر بسیجی در مناطق سیل‌زده سلماس

معاون هماهنگ کننده سپاه سلماس گفت: از دقایق اولیه وقوع این حادثه طبیعی، گروه‌های جهادی بسیج با اعزام گسترده به مناطق آسیب‌دیده، عملیات امداد و نجات، تخلیه آب و پاکسازی معابر را در دستور کار خود قرار دادند.

سرهنگ پاسدار محمد خلیلی اظهار داشت: با توجه به وقوع سیلاب اخیر در این منطقه، گروه‌های جهادی بسیج از دقایق نخست حادثه بدون فوت وقت وارد صحنه شده و تاکنون با اعزام ۱۰ گروه جهادی تخصصی، عملیات امدادی و خدمات‌رسانی به مردم را با تمام توان کلید زده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به حجم نیروهای پای کار و فعالیت‌های عمرانی و حمایتی در حال انجام افزود: در حال حاضر ۱۲۰ نفر از بسیجیان غیور و فداکار در قالب این گروه‌ها، در حال فعالیت مستمر و شبانه‌روزی برای پاکسازی گل‌ولای از معابر عمومی، بازسازی مقدماتی و پاکسازی منازل مسکونی آسیب‌دیده شهروندان عزیز هستند.

وی افزود: تلاش نیروهای جهادی و امدادی تا بازگشت کامل آرامش و عادی‌سازی شرایط زندگی در تمامی روستاهای سیل‌زده بخش کره سنی با قدرت ادامه خواهد داشت و گزارش‌های تکمیلی پیرامون و روند فعالیت ها متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.

حضور تیم‌های تخصصی کمیته امداد در مناطق سیل‌زده سلماس / پرداخت مساعدت‌های فوری و مستمری ویژه به خانوارها

مهدی خضرلو، رئیس کمیته امداد شهرستان سلماس اظهار داشت: با توجه به وضعیت بحرانی ناشی از سیل در روستاهای کانیان، مافی‌کندی و شکریازی، تیم‌های تخصصی ما از جمله معاونت حمایت، مددکاران مربوطه و کارشناسان بخش مسکن، حضور در محل را از اولویت‌های اصلی قرار دادند. هدف از این بازدیدهای میدانی، بررسی دقیق میزان خسارات وارده، دیدار مستقیم با مددجویان و اطمینان از رفع نیازهای اولیه آن‌هاست.

خضرلو با اشاره به اقدامات فوری صورت گرفته افزود: در راستای پاسخگویی سریع به نیازهای معیشتی، اقدامات حمایتی ویژه‌ای در دستور کار قرار گرفته است. بر این اساس، علاوه بر مساعدت‌های موردی و فوری برای جبران خسارت‌های وارده به برخی از خانوارها (فی‌المجلس)، مقرر گردید به منظور تسکین مشکلات معیشتی و حمایت از استمرار زندگی خانواده‌های آسیب‌دیده در این سه رو ستا، مستمری ویژه و یک‌ماهه به مددجویان سیل‌زده پرداخت شود.

وی همچنین تأکید کرد: ما در کمیته امداد سلماس، با هماهنگی کامل با فرمانداری و سایر دستگاه‌های خدمت‌رسان، بر این باوریم که حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در زمان بحران، تنها یک وظیفه اداری نیست، بلکه یک مسئولیت اجتماعی و انسانی است. تلاش ما این است که تمامی اقدامات لازم، از تامین نیازهای اولیه تا پیگیری امور مربوط به خسارات مسکن، در کمترین زمان ممکن به انجام برسد تا خانواده‌های متاثر از سیل بتوانند با پشتوانه حمایت‌های این نهاد، از این دوران دشوار عبور کنند.