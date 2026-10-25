برآورد سی‌بی‌اس از پیشتازی دموکرات‌ها در رقابت‌های انتخاباتی برای مجلس نمایندگان آمریکا حکایت دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بر اساس جدیدترین نظرسنجی شبکه سی‌بی‌اس نیوز که امروز (یکشنبه) منتشر شد، دموکرات‌ها همچنان در رقابت برای کسب اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا پیشتاز هستند؛ در همین حال، بسیاری از رأی‌دهندگان معتقدند هیچ‌یک از دو حزب برنامه روشنی برای بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا ندارند.

طبق برآورد مدل انتخاباتی سی‌بی‌اس، دموکرات‌ها در حال حاضر در مسیر کسب ۲۲۹ کرسی مجلس نمایندگان قرار دارند. اگرچه دامنه نتایج احتمالی می‌تواند به بیش از ۲۳۰ کرسی نیز برسد، جمهوری‌خواهان همچنان شانس محدودی برای حفظ اکثریت دارند. 

بر اساس نظرسنجی‌ها، برتری دموکرات‌ها در هفته‌های اخیر نسبتاً ثابت مانده و افزایش محسوسی نداشته است. همچنین، رأی‌دهندگانی که هنوز درباره شرکت در انتخابات تصمیم نگرفته‌اند، بیشتر گرایش جمهوری‌خواهانه دارند.

گفته شده نگرانی درباره تورم، افزایش هزینه‌های زندگی و وضعیت اقتصاد از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تصمیم رأی‌دهندگان است. بیشتر آمریکایی‌ها انتظار ندارند پیروزی هیچ‌یک از دو حزب به بهبود چشمگیر وضعیت مالی‌شان منجر شود؛ با این حال، شمار بیشتری معتقدند در صورت پیروزی جمهوری‌خواهان، قیمت بنزین افزایش خواهد یافت و وضعیت مالی مردم بدتر خواهد شد. همچنین، بیشتر رأی‌دهندگان بر این باورند که در صورت حفظ کنترل کنگره به دست جمهوری‌خواهان، فساد دولتی افزایش می‌یابد.

دونالد ترامپ نیز نقش محوری در انتخابات میان‌دوره‌ای دارد. بیش از ۷۰ درصد رأی‌دهندگانی که از دموکرات‌ها حمایت می‌کنند، می‌گویند مخالفت با ترامپ یکی از انگیزه‌های اصلی رأی آنهاست. 

با وجود این، نارضایتی از نبود برنامه روشن در هر دو حزب مشهود است. حدود چهار نفر از هر ۱۰ رأی‌دهنده دموکرات معتقدند حزبشان برنامه مشخصی برای اداره کنگره ندارد. در همین حال، نگرانی‌های اقتصادی و تورم همچنان به سود دموکرات‌ها عمل می‌کند و بسیاری از رأی‌دهندگان معتقدند سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ وضعیت مالی آنها را بدتر کرده است.

منبع: سی بی اس

برچسب ها: مجلس نمایندگان ، انتخابات میان دوره‌ای ، دموکرات‌ها
خبرهای مرتبط
استیصال نتانیاهو در آستانه انتخابات؛ دو تماس با ترامپ در سه روز برای جلب حمایت بیشتر
اوباما: ایران اکنون بر تنگه هرمز قدرت وتو دارد
اظهارات ترامپ درباره دوراهی بر سر جنگ با ایران
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
سفر عاصم منیر به تهران؛ میانجی‌گری در خدمت آزادی عمل راهبردی پاکستان
دیپلماسی برای مهار ایران یا نجات ترامپ؟
اوباما: ایران اکنون بر تنگه هرمز قدرت وتو دارد
آیا جنگ با ایران به ویتنامِ ترامپ تبدیل خواهد شد؟
مخالفت جامعه بین الملل با ماجراجویی نظامی جدید آمریکا و اسرائیل علیه ایران
غرق شدن سکوی حفاری در سواحل گابن/ پنج نفر مفقود شدند
گمانه‌زنی درباره حملات پنهانی اسرائیل به مراکز پدافندی عراق
هشدار سناتور آمریکایی درباره جنگ ترامپ علیه ایران
اسرائیل مدعی ترور دو فرد مرتبط با حماس شد
فرانسه در آتش اعتراضات؛ درگیری معترضان با پلیس در شهر‌های بزرگ
آخرین اخبار
الجزیره: یک هیئت قطری به تهران سفر کرده است
اظهارات ترامپ درباره دوراهی بر سر جنگ با ایران
استیصال نتانیاهو در آستانه انتخابات؛ دو تماس با ترامپ در سه روز برای جلب حمایت بیشتر
مجروح شدن دو نفر در عربستان بر اثر سقوط بقایای موشک‌های بالستیک
بازداشت بیش از هزار و ۳۰۰ نفر در جریان اعتراضات فرانسه
اوشاکوف: مسکو آماده ازسرگیری مذاکرات سه‌جانبه است
گفت‌وگوی نخست‌وزیر قطر و وزیر خارجه ترکیه درباره کاهش تنش‌ها
اسرائیل مدعی ترور دو فرد مرتبط با حماس شد
زخمی شدن سه غیرنظامی در تیراندازی افراد مسلح در شمال سوریه
پوتین اتهام نقش‌آفرینی روسیه در ناآرامی‌های اروپا را رد کرد
سفر عاصم منیر به تهران؛ میانجی‌گری در خدمت آزادی عمل راهبردی پاکستان
روسیه از حمله به یک کشتی باری و مراکز پشتیبانی اوکراین خبر داد
ادعای عربستان درباره رهگیری ۱۱ موشک انصارالله یمن
درگیری پلیس با معترضان در رم هنگام تلاش برای حرکت به‌ سوی دفتر نخست‌وزیر
گمانه‌زنی درباره حملات پنهانی اسرائیل به مراکز پدافندی عراق
آلمان برداشت نفت از ذخایر راهبردی خود را آغاز کرد
آیا جنگ با ایران به ویتنامِ ترامپ تبدیل خواهد شد؟
گسترش پنهانی توان موشکی عربستان با کمک احتمالی چین
غرق شدن سکوی حفاری در سواحل گابن/ پنج نفر مفقود شدند
کرملین: فعلاً مذاکره‌ای درباره سفر ترامپ به روسیه در جریان نیست
برزیلی‌ها در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری میان لولا یا بولسونارو انتخاب می‌کنند
پلیس پرتغال اردوگاه معترضان به بحران مسکن در لیسبون را برچید
مخالفت جامعه بین الملل با ماجراجویی نظامی جدید آمریکا و اسرائیل علیه ایران
روسیه گزارش‌ها درباره تخلیه دیپلمات‌ها و متخصصان هسته‌ای خود از ایران را تکذیب کرد
اوباما: ایران اکنون بر تنگه هرمز قدرت وتو دارد
هشدار سناتور آمریکایی درباره جنگ ترامپ علیه ایران
فرانسه در آتش اعتراضات؛ درگیری معترضان با پلیس در شهر‌های بزرگ
هزینه روزانه جنگ اوکراین با روسیه در سال ۲۰۲۷ از ۴۷۰ میلیون دلار فراتر می‌رود
دیپلماسی برای مهار ایران یا نجات ترامپ؟
ادعا‌های جنجالی ترامپ؛ از «تصاحب» گرینلند و ونزوئلا تا نابودی ادعایی توان نظامی ایران