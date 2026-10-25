باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بر اساس جدیدترین نظرسنجی شبکه سی‌بی‌اس نیوز که امروز (یکشنبه) منتشر شد، دموکرات‌ها همچنان در رقابت برای کسب اکثریت مجلس نمایندگان آمریکا پیشتاز هستند؛ در همین حال، بسیاری از رأی‌دهندگان معتقدند هیچ‌یک از دو حزب برنامه روشنی برای بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا ندارند.

طبق برآورد مدل انتخاباتی سی‌بی‌اس، دموکرات‌ها در حال حاضر در مسیر کسب ۲۲۹ کرسی مجلس نمایندگان قرار دارند. اگرچه دامنه نتایج احتمالی می‌تواند به بیش از ۲۳۰ کرسی نیز برسد، جمهوری‌خواهان همچنان شانس محدودی برای حفظ اکثریت دارند.

بر اساس نظرسنجی‌ها، برتری دموکرات‌ها در هفته‌های اخیر نسبتاً ثابت مانده و افزایش محسوسی نداشته است. همچنین، رأی‌دهندگانی که هنوز درباره شرکت در انتخابات تصمیم نگرفته‌اند، بیشتر گرایش جمهوری‌خواهانه دارند.

گفته شده نگرانی درباره تورم، افزایش هزینه‌های زندگی و وضعیت اقتصاد از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر تصمیم رأی‌دهندگان است. بیشتر آمریکایی‌ها انتظار ندارند پیروزی هیچ‌یک از دو حزب به بهبود چشمگیر وضعیت مالی‌شان منجر شود؛ با این حال، شمار بیشتری معتقدند در صورت پیروزی جمهوری‌خواهان، قیمت بنزین افزایش خواهد یافت و وضعیت مالی مردم بدتر خواهد شد. همچنین، بیشتر رأی‌دهندگان بر این باورند که در صورت حفظ کنترل کنگره به دست جمهوری‌خواهان، فساد دولتی افزایش می‌یابد.

دونالد ترامپ نیز نقش محوری در انتخابات میان‌دوره‌ای دارد. بیش از ۷۰ درصد رأی‌دهندگانی که از دموکرات‌ها حمایت می‌کنند، می‌گویند مخالفت با ترامپ یکی از انگیزه‌های اصلی رأی آنهاست.

با وجود این، نارضایتی از نبود برنامه روشن در هر دو حزب مشهود است. حدود چهار نفر از هر ۱۰ رأی‌دهنده دموکرات معتقدند حزبشان برنامه مشخصی برای اداره کنگره ندارد. در همین حال، نگرانی‌های اقتصادی و تورم همچنان به سود دموکرات‌ها عمل می‌کند و بسیاری از رأی‌دهندگان معتقدند سیاست‌های اقتصادی دولت ترامپ وضعیت مالی آنها را بدتر کرده است.

منبع: سی بی اس