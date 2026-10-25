باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

بررسی مطالبه پوچ آمریکا از ایران + فیلم

آمریکا مطالبات بی معنا و پوچی را از ایران می‌خواهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی در برنامه قرارگاه جنگ از شبکه افق گفت: مطالبه پوچ آمریکا از ایران از همان روز اول جنگ آغاز شد و تاکنون هم ادامه دارد.

مطالب مرتبط
بررسی مطالبه پوچ آمریکا از ایران + فیلم
young journalists club

تحلیلگر آمریکایی: ترامپ فقط زبان زور را می‌فهمد + فیلم

بررسی مطالبه پوچ آمریکا از ایران + فیلم
young journalists club

ترامپ سنگر حمایتی خود در کنگره را از دست می‌دهد؟ + فیلم

بررسی مطالبه پوچ آمریکا از ایران + فیلم
young journalists club

پیامدهای جدی جنگ با ایران برای آمریکا + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
ماجرای خانواده‌ای که با ۶ فرزند در تجمعات شبانه حضور دارند + فیلم
۵۲۰

ماجرای خانواده‌ای که با ۶ فرزند در تجمعات شبانه حضور دارند + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
اعتراف استاد دانشگاه جانز هاپکینز به توانمندی ایران در جنگ + فیلم
۴۸۹

اعتراف استاد دانشگاه جانز هاپکینز به توانمندی ایران در جنگ + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
نشانه‌های قوی از افول ایالات متحده آمریکا + فیلم
۴۷۲

نشانه‌های قوی از افول ایالات متحده آمریکا + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
بازار پررونق کدو حلوایی در مهاباد + فیلم
۴۶۲

بازار پررونق کدو حلوایی در مهاباد + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
هشدار صریح افسر آمریکایی به جنگ‌افروزی واشنگتن و تل‌آویو + فیلم
۴۴۲

هشدار صریح افسر آمریکایی به جنگ‌افروزی واشنگتن و تل‌آویو + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha