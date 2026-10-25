معاون فرهنگی، اجتماعی و رسانه فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در روز نخست از دومین کنگره ملی چهار هزار شهید استان گلستان در گرگان، تاکید کرد: امروز خیابان محل تولید قدرت ملت بزرگ ایران در مقابل دشمن بیرونی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی سردار حسین معروفی، خیابان را، پشتیبان نبرد میدان و دیپلماسی دانست و گفت: در داخل، اصل و اساس، وحدت است.

وی خاطرنشان کرد: هیچ‌وقت ملت ایران در چشم جهانیان مثل امروز، صاحب بزرگی، اقتدار و عزت نبود؛ و در هیچ برهه‌ای از تاریخ، دشمنان ملت ایران به این اندازه ذلیل نبودند. این مدیون عقبه ما، و عقبه ما همان شهیدان است.

سردار معروفی شهیدان را، شناسنامه واقعی ملت ایران دانست و افزود: این ملت، مقاومت را از شهیدان آموخته و راه شهیدان را انتخاب کرده‌است.

وی تاکید کرد: برگزاری این مراسم فقط یادواره نیست، مرور و تثبیت گفتمان مقاومت و ره‌واره شهداست.

برچسب ها: کنگره شهدا ، شهدای دانش آموز ، شهدای فرهنگی
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